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Bodrum'daki Bir Restorana Ait Olan Birkaç Yıl Önceki Adisyonu Görünce Sinirleriniz Bozulacak

Bodrum'daki Bir Restorana Ait Olan Birkaç Yıl Önceki Adisyonu Görünce Sinirleriniz Bozulacak

Eda Aytekin
Eda Aytekin - Gündem Editörü
26.06.2025 - 16:04 Son Güncelleme: 26.06.2025 - 16:06

Bir pantolonun cebinden çıkan fiş, fotoğrafı çekilip galeride unutulan bir adisyon... İşte sizi geçmişe ışınlayacak en güçlü araçlar. Bundan 4 sene önce yani 2021 yılına ait olan iki adisyonu görünce biz de geçmişe gittik, hafiften saçımızı başımızı yolduk. Buyurun detaylara...

Kaynak: Bodrum hesap lütfen

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Her sene olduğu gibi bu sene de zenginin malı züğürdün çenesini yordu. Bodrum'daki lüks plajda lahmacun ve ayranın fiyatı bu sene 2500 TL olarak açıklanınca hepimiz yeniden hayret ettik.

Her sene olduğu gibi bu sene de zenginin malı züğürdün çenesini yordu. Bodrum'daki lüks plajda lahmacun ve ayranın fiyatı bu sene 2500 TL olarak açıklanınca hepimiz yeniden hayret ettik.

Zaten o lahmacun bizlik değil arkadaşlar, zenginler yiyor onu. Neden diye sormayın, bilmiyoruz.

2500 TL'lik lahmacun olmasa da, eskiden dışarıda yemek yiyip bir şeyler içmek bizi bu kadar sarsmıyordu. Şu an güzel bir akşam yemeği yemek için kredi çekecek durumdayız.

2500 TL'lik lahmacun olmasa da, eskiden dışarıda yemek yiyip bir şeyler içmek bizi bu kadar sarsmıyordu. Şu an güzel bir akşam yemeği yemek için kredi çekecek durumdayız.

Vallahi bitik vaziyetteyiz!

Bundan yaklaşık 4 sene önce Bodrum'daki bir restoranın adisyonu ise tam olarak oturup ağlamalık.

Bundan yaklaşık 4 sene önce Bodrum'daki bir restoranın adisyonu ise tam olarak oturup ağlamalık.

35 TL'ye meze ne demektir ya? Bu arada hesap 3 kişilik, yani kişi başı 280 TL. O seneki asgari ücret de 3.577 TL.

Bu da Bodrum'un ünlü sebze dönercisi. Bira 25 TL, döner 38 TL, kola 8 TL. Yani 4 yılda açılan makasa dikkat ederseniz, durumun vahametini daha iyi kavrayabilirsiniz.

Bu da Bodrum'un ünlü sebze dönercisi. Bira 25 TL, döner 38 TL, kola 8 TL. Yani 4 yılda açılan makasa dikkat ederseniz, durumun vahametini daha iyi kavrayabilirsiniz.

Vay ki ne vay...

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Eda Aytekin
Eda Aytekin
Gündem Editörü
Uzun yıllardır Onedio’da yaratıcı içerik editörlüğü yapmaktayım. Aynı zamanda Onedio YouTube kanalında "Bana Bi Anlat" programını hazırlayıp sunuyorum. Bir dönem editörlüğün yanısıra ulusal yayın yapan özel bir radyoda program yaptım, daha sonra sahnede talk şov gösteri dünyasına adım attım. Daha önce dijital yayın yapan platformlardaki diziler için içerik editörlüğü ve senaryo katkılarında bulundum. Ayrıca tanınmış müzik gruplarının kliplerinde sanat yönetmenliği de yaptım. Editörlüğe başlamadan önce çeşitli kolektif kitaplar için yazdığım yayımlanmış yazılarım da bulunmaktadır. Arşiv karıştırmak ve müzik araştırmaları yapmak hayatımın en sevdiğim uğraşlarından. Yazı yazmanın ise dünyaya geliş sebebim olduğunu düşünüyorum.
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