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Milli Takımda Sözleşmesi Yenilenen Montella İçin Başkan Hacıosmanoğlu'ndan Vatandaşlık Sürprizi

Milli Takımda Sözleşmesi Yenilenen Montella İçin Başkan Hacıosmanoğlu'ndan Vatandaşlık Sürprizi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.06.2025 - 14:03

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella'nın sözleşmesi yenilendi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulan imza töreni, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Törende TFF yetkilileri ve Montella açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, 2023 Eylül’den bu yana görev yapan Montella için İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan sürpriz bir teklif geldi.

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2023 Eylül'den bu yana milli takımın başında Montella var.

2023 Eylül'den bu yana milli takımın başında Montella var.

İtalyan teknik adam ülkemizle ilk tanışmasını Adana Demirspor ile gerçekleştirdi. Daha sonra milli takıma gelen Montella başarıları ile kamuyounun takdirini kazandı ve sözleşmesi de 2028'deki şampiyona sonuna kadar uzatıldı.

İmza töreninde vatandaşlık teklif etti.

İmza töreninde vatandaşlık teklif etti.

İmza töreninde konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, 'Hocamız İtalyan ama bizim gibi Türk olmuş, benimsemiş. Yakında Türk vatandaşı da yapabiliriz. Takımda kolej havası yakalanmış, çocuklarla aile ortamı kurmuş. Biz ona inanıyoruz.' açıklaması yaptı.

"Peygamberlerin bile kusuru vardı"

"Peygamberlerin bile kusuru vardı"

Hacıosmanoğlu, Montella'ya yöneltilen eleştiriler için de 'Bazen hocamız kamuoyu tarafından eleştiri alıyor. Peygamberlerin bile kusurları vardı, kusursuz insan yok. Gelişme açık olmaz lazım, hocamız da açık. 'Forvetsiz oynuyor' diyorlar, ben de 'Boyum uzun, beni oynatabilirsin' diyorum.' dedi.

Montella tekliften dolayı mutlu oldu.

Montella tekliften dolayı mutlu oldu.

Tekliften dolayı mutlu olduğunu gizlemeyen Montella, 'Türk vatandaşı olmayı çok isterim. Türkçe öğrenmem de gerekiyor. Artık yanımda Türkçe konuşurken dikkatli olun, anlamaya başladım.' diyerek esprili bir yanıt verdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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