Milli Takımda Sözleşmesi Yenilenen Montella İçin Başkan Hacıosmanoğlu'ndan Vatandaşlık Sürprizi
A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella'nın sözleşmesi yenilendi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulan imza töreni, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Törende TFF yetkilileri ve Montella açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, 2023 Eylül’den bu yana görev yapan Montella için İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan sürpriz bir teklif geldi.
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2023 Eylül'den bu yana milli takımın başında Montella var.
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İmza töreninde vatandaşlık teklif etti.
"Peygamberlerin bile kusuru vardı"
Montella tekliften dolayı mutlu oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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