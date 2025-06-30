Milli Takımda Sözleşmesi Yenilenen Montella İçin Başkan Hacıosmanoğlu'ndan Vatandaşlık Sürprizi

Hacıosmanoğlu, Montella'ya yöneltilen eleştiriler için de 'Bazen hocamız kamuoyu tarafından eleştiri alıyor. Peygamberlerin bile kusurları vardı, kusursuz insan yok. Gelişme açık olmaz lazım, hocamız da açık. 'Forvetsiz oynuyor' diyorlar, ben de 'Boyum uzun, beni oynatabilirsin' diyorum.' dedi.