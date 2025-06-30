Kamerun - Avustralya U19 Basketbol Maçında Basılan Smaç Şok Etkisi Yarattı

19 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası’nda Avustralya, kritik bir galibiyete imza attı. Kamerun karşısında büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi uzatmalar sonucunda 101-96 kazanan Avustralya, turnuvadaki iddiasını sürdürdü. Büyük bir geri dönüşe imza atan Avustralya'da bu süreci başlatan ise büyük bir hata oldu.