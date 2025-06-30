Kamerun - Avustralya U19 Basketbol Maçında Basılan Smaç Şok Etkisi Yarattı
19 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası’nda Avustralya, kritik bir galibiyete imza attı. Kamerun karşısında büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi uzatmalar sonucunda 101-96 kazanan Avustralya, turnuvadaki iddiasını sürdürdü. Büyük bir geri dönüşe imza atan Avustralya'da bu süreci başlatan ise büyük bir hata oldu.
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Kendi potasına bastığı smaç herkesi şoke etti.
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İzleyenleri şok eden o smaç:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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