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Kamerun - Avustralya U19 Basketbol Maçında Basılan Smaç Şok Etkisi Yarattı

Kamerun - Avustralya U19 Basketbol Maçında Basılan Smaç Şok Etkisi Yarattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.06.2025 - 13:05

19 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası’nda Avustralya, kritik bir galibiyete imza attı. Kamerun karşısında büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi uzatmalar sonucunda 101-96 kazanan Avustralya, turnuvadaki iddiasını sürdürdü. Büyük bir geri dönüşe imza atan Avustralya'da bu süreci başlatan ise büyük bir hata oldu.

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Kendi potasına bastığı smaç herkesi şoke etti.

Kendi potasına bastığı smaç herkesi şoke etti.

Karşılaşmanın son dakikasına girilirken Kamerun, Avustralya karşısında 6 sayı öndeydi ve oyunu kendi sahasından başlatıyordu. Bu sırada Kamerunlu Amadou Seini, takım arkadaşıyla perde sonrası boş pozisyonda topu aldı ve büyük bir hataya imza atarak kendi potasına smaç bastı. Skoru 94-90'a getiren bu şaşırtıcı hamle sonrası Avustralya moral buldu ve kalan sürede maçı uzatmaya taşıdı.Avustralya, çift uzatma sonunda sahadan 101-96 galip ayrılarak gruptaki umutlarını canlı tuttu.

İzleyenleri şok eden o smaç:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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