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“Hayatımız Tehlikede”: Elçin Sangu ve Sevgilisi, Sosyal Medya Fenomeni Ceren Yılmaz’dan Şikayetçi Oldu

“Hayatımız Tehlikede”: Elçin Sangu ve Sevgilisi, Sosyal Medya Fenomeni Ceren Yılmaz’dan Şikayetçi Oldu

Elçin Sangu
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.06.2025 - 11:26

Oyuncu Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken, sosyal medya üzerinden kendilerine tehdit, hakaret ve şantaj içerikli mesajlar atarak dolandırıcılıkla suçlayan ve iftiralarda bulunan fenomen Ceren Yılmaz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. 

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre; Ceren Yılmaz’ın asılsız eylemleri nedeniyle sanatçı kimliklerinin ve itibarının zedelendiğini ileri süren Sangu ile sevgilisi, can güvenliklerinin büyük tehlikede olduğunu iddia etti.

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
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Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken, fenomen Ceren Yılmaz’dan şikâyetçi oldu.

Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken, fenomen Ceren Yılmaz’dan şikâyetçi oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçeye göre Instagram’da ‘sihirbazbayan’ kullanıcı adıyla tanınan Ceren Yılmaz, 6 ayı aşkın süredir oyuncu ile sevgilisine tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderiyordu. Bu mesajlar nedeniyle oyunu Elçin Sangu ile sevgilisi Yunus Özdiken de sosyal medya üzerinden kendilerine tehdit, hakaret ve şantaj içerikli mesajlar atarak dolandırıcılıkla suçlayan ve iftiralarda bulunan fenomen Ceren Yılmaz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ceren Yılmaz’ın ısrarlı takip, tehdit ve iftiraları nedeniyle Elçin Sangu ile Yunus Özdiken’in huzur ve sükununun bozulduğunun anlatıldığı suç duyurusu dilekçesinde şu detaylar dikkat çekti:

Ceren Yılmaz’ın ısrarlı takip, tehdit ve iftiraları nedeniyle Elçin Sangu ile Yunus Özdiken’in huzur ve sükununun bozulduğunun anlatıldığı suç duyurusu dilekçesinde şu detaylar dikkat çekti:

“Müvekkillere hakaret, tehdit ve iftiralarda bulunmaktadır. Müvekkillerin sanatçı kimliği, saygınlığı ve itibarını eksiltecek eylemleriyle, kimliklerini kullanarak iftira malzemesi olarak kullanmaktadır. Müvekkiller ve ailelerinin bu tehditler sebebiyle can güvenlikleri tehlikededir.” Ceren Yılmaz hakkında, “ısrarlı takip”, “huzur ve sükunu bozma”, “tehdit” ve “hakaret’” suçlarından dava açılması talep edildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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