“Hayatımız Tehlikede”: Elçin Sangu ve Sevgilisi, Sosyal Medya Fenomeni Ceren Yılmaz’dan Şikayetçi Oldu
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
Oyuncu Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken, sosyal medya üzerinden kendilerine tehdit, hakaret ve şantaj içerikli mesajlar atarak dolandırıcılıkla suçlayan ve iftiralarda bulunan fenomen Ceren Yılmaz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre; Ceren Yılmaz’ın asılsız eylemleri nedeniyle sanatçı kimliklerinin ve itibarının zedelendiğini ileri süren Sangu ile sevgilisi, can güvenliklerinin büyük tehlikede olduğunu iddia etti.
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Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken, fenomen Ceren Yılmaz’dan şikâyetçi oldu.
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Ceren Yılmaz’ın ısrarlı takip, tehdit ve iftiraları nedeniyle Elçin Sangu ile Yunus Özdiken’in huzur ve sükununun bozulduğunun anlatıldığı suç duyurusu dilekçesinde şu detaylar dikkat çekti:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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