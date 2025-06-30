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Kemal Kılıçdaroğlu Şakası Yapmıştı: Datça Belediyesi Admininin Görevine Son Verildi

Kemal Kılıçdaroğlu Şakası Yapmıştı: Datça Belediyesi Admininin Görevine Son Verildi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.06.2025 - 16:07

Belediyelerin hesaplarının resmi bir dille yayın yapması, sadece önemli günlerde paylaşım yapması ve yetki alanındaki ilçe veya il için duyurular yapması yargısı bir süredir kırıldı. Belediyeler artık kurumsal dillerini esprili hesaplarla süslüyor. Son yıllarda bu alanda en çok dikkat çeken kurum ise Datça Belediyesiydi. Belediye hesabını yöneten adminin Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı şaka nedeniyle işine son verildiği öne sürüldü.

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Belediyenin verdiği bu yanıt Kılıçdaroğlu'na yakın kişiler tarafından eleştirilmişti.

Belediyenin verdiği bu yanıt Kılıçdaroğlu'na yakın kişiler tarafından eleştirilmişti.

Özellikle Barış Yarkadaş bu paylaşıma TGRT'de konuk olduğu canlı yayında tepki vermişti. Hesabın yöneticisi Osman Akın'ın işine son verildiği öne sürüldü.

Akın yaptığı açıklamada bu yol ayrımını doğruladı ve bir veda mesajı yayınladı.

Akın yaptığı açıklamada bu yol ayrımını doğruladı ve bir veda mesajı yayınladı.
twitter.com

Ancak Osman Akın'ın ayrılma sebebinin Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı şaka mı yoksa başka bir sebep mi belirtilmedi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.

Paylaşımın tam hali şu şekilde;

'Kimsenin ekmeğiyle oynamayı doğru bulmuyorum.__Eğer Datça Belediyesinde çalışan arkadaşımızın işten çıkarılma gerekçesi, şahsımla ilgili yaptığı bir paylaşım ise, kendisine hakkımı helal ediyorum. Görevine iade edilmesi beni memnun eder.

Sadece o arkadaşımıza değil;

yalan ve yanlış bilgilerle yönlendirilerek bana hakaret eden gençlere de hakkımı helal ediyorum.

Fonlarla beslenen gazetecileri, trolleri ve gözü dönmüş siyasetçileri ise Allah’ın adaletine ve milletin vicdanına havale ediyorum.'

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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