Kemal Kılıçdaroğlu Şakası Yapmıştı: Datça Belediyesi Admininin Görevine Son Verildi
Belediyelerin hesaplarının resmi bir dille yayın yapması, sadece önemli günlerde paylaşım yapması ve yetki alanındaki ilçe veya il için duyurular yapması yargısı bir süredir kırıldı. Belediyeler artık kurumsal dillerini esprili hesaplarla süslüyor. Son yıllarda bu alanda en çok dikkat çeken kurum ise Datça Belediyesiydi. Belediye hesabını yöneten adminin Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı şaka nedeniyle işine son verildiği öne sürüldü.
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Belediyenin verdiği bu yanıt Kılıçdaroğlu'na yakın kişiler tarafından eleştirilmişti.
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Akın yaptığı açıklamada bu yol ayrımını doğruladı ve bir veda mesajı yayınladı.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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