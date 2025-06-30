Kemal Kılıçdaroğlu Şakası Yapmıştı: Datça Belediyesi Admininin Görevine Son Verildi

Paylaşımın tam hali şu şekilde;

'Kimsenin ekmeğiyle oynamayı doğru bulmuyorum.__Eğer Datça Belediyesinde çalışan arkadaşımızın işten çıkarılma gerekçesi, şahsımla ilgili yaptığı bir paylaşım ise, kendisine hakkımı helal ediyorum. Görevine iade edilmesi beni memnun eder.

Sadece o arkadaşımıza değil;

yalan ve yanlış bilgilerle yönlendirilerek bana hakaret eden gençlere de hakkımı helal ediyorum.

Fonlarla beslenen gazetecileri, trolleri ve gözü dönmüş siyasetçileri ise Allah’ın adaletine ve milletin vicdanına havale ediyorum.'