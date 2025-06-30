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Mesai Bitiminde Çaldığı Piyanoyla Tanınan Güvenlik Görevlisinin Kulaklarınızın Pasını Silecek Performansları

Mesai Bitiminde Çaldığı Piyanoyla Tanınan Güvenlik Görevlisinin Kulaklarınızın Pasını Silecek Performansları

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
30.06.2025 - 19:25

Geçtiğimiz yıllarda sosyal medya ahalisi, günlerce bir videoyu konuşmuştu. Yaptığı paylaşımda mesaiye kaldığını söyleyen kişi, şirketlerinin güvenlik görevlisi Salih abinin ofisteki piyanoyu çalmaya başlamasıyla şoke olmuştu. Güvenlik görevlisi Salih abi, izleyen herkesi de kendisine hayran bıraktı. 

Salih abinin (Salih Aksoy) meşhur olduğu o videoda hangi şarkıyı çaldığı da ortaya çıktı. Ayrıca kendisinin Instagram hesabında birçok farklı performansı da bulunuyor.

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Salih Aksoy, sosyal medyada "piyanist güvenlik görevlisi" olarak tanındı.

Salih Aksoy, sosyal medyada "piyanist güvenlik görevlisi" olarak tanındı.

TikTok kullanıcısı '@fadiksu8' bir gün mesaiye kalmış ve herkes gittikten sonra piyanonun başına geçip gizli gizli piyano çalan güvenlik görevlisi Salih abiyi fark etmişti. Salih abinin kendi kendine piyano çalmayı öğrendiği söylenmiş ve o videoyu izleyen herkes de gururlanmıştı.

O meşhur videoyu hatırlamayanları böyle alalım;

Salih abiye milyonlarca kişiden yorum yağmış ve performansı da çok beğenilmişti.

Salih abiye milyonlarca kişiden yorum yağmış ve performansı da çok beğenilmişti.
twitter.com

Bir X kullanıcısı ise bu videoyu yeniden gündeme getirip "Satie'nin kendisi gelse böyle çalamaz." dedi.

Bir X kullanıcısı ise bu videoyu yeniden gündeme getirip "Satie'nin kendisi gelse böyle çalamaz." dedi.
twitter.com

Salih Aksoy ise bu övgüyü cevapsız bırakmadı ve bu parçanın kendisi için de yerinin ayrı olduğunu söyledi.

Salih Aksoy ise bu övgüyü cevapsız bırakmadı ve bu parçanın kendisi için de yerinin ayrı olduğunu söyledi.
twitter.com
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Ve işte kulaklarınızın pasını silecek birkaç performans daha;

Seni Yazdım Kalbime ♪

Kendisini bir kez daha tebrik ediyoruz!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Demiş ki : Doğru insanlar yanlış yerdeler daha yeni mi anladınız ???? Onun icindir ki ön yargıyı bir kenara bırakın ummadık taş baş yarar