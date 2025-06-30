Mesai Bitiminde Çaldığı Piyanoyla Tanınan Güvenlik Görevlisinin Kulaklarınızın Pasını Silecek Performansları
Geçtiğimiz yıllarda sosyal medya ahalisi, günlerce bir videoyu konuşmuştu. Yaptığı paylaşımda mesaiye kaldığını söyleyen kişi, şirketlerinin güvenlik görevlisi Salih abinin ofisteki piyanoyu çalmaya başlamasıyla şoke olmuştu. Güvenlik görevlisi Salih abi, izleyen herkesi de kendisine hayran bıraktı.
Salih abinin (Salih Aksoy) meşhur olduğu o videoda hangi şarkıyı çaldığı da ortaya çıktı. Ayrıca kendisinin Instagram hesabında birçok farklı performansı da bulunuyor.
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Salih Aksoy, sosyal medyada "piyanist güvenlik görevlisi" olarak tanındı.
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O meşhur videoyu hatırlamayanları böyle alalım;
Salih abiye milyonlarca kişiden yorum yağmış ve performansı da çok beğenilmişti.
Bir X kullanıcısı ise bu videoyu yeniden gündeme getirip "Satie'nin kendisi gelse böyle çalamaz." dedi.
Salih Aksoy ise bu övgüyü cevapsız bırakmadı ve bu parçanın kendisi için de yerinin ayrı olduğunu söyledi.
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Ve işte kulaklarınızın pasını silecek birkaç performans daha;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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