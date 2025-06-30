Mesai Bitiminde Çaldığı Piyanoyla Tanınan Güvenlik Görevlisinin Kulaklarınızın Pasını Silecek Performansları

Geçtiğimiz yıllarda sosyal medya ahalisi, günlerce bir videoyu konuşmuştu. Yaptığı paylaşımda mesaiye kaldığını söyleyen kişi, şirketlerinin güvenlik görevlisi Salih abinin ofisteki piyanoyu çalmaya başlamasıyla şoke olmuştu. Güvenlik görevlisi Salih abi, izleyen herkesi de kendisine hayran bıraktı.

Salih abinin (Salih Aksoy) meşhur olduğu o videoda hangi şarkıyı çaldığı da ortaya çıktı. Ayrıca kendisinin Instagram hesabında birçok farklı performansı da bulunuyor.