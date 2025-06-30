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Rastgele Bir Sokakta Çekilen İkonik Türkiye Fotoğrafına Yorum Yağıyor

Rastgele Bir Sokakta Çekilen İkonik Türkiye Fotoğrafına Yorum Yağıyor

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
30.06.2025 - 18:37

Her ülkenin kendine has özellikleri var. Komşu ülkeler arasında dahi derin kültürel ve sosyal farklar mevcut. Peki Türkiye'yi tek bir görselle özetlemeniz gerekse hangi görseli seçerdiniz? Bir X kullanıcısının paylaştığı fotoğraf, diğer kullanıcılar tarafından Türkiye'nin özeti olarak görüldü.

Kimisi albüm kapağı yapmayı önerdi, kimisi de bu fotoğrafın arşivlik olduğunu söyledi.

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Kısa sürede milyonlar tarafından görüntülenen ve binlerce yorum alan o fotoğraf bu şekilde;

Kısa sürede milyonlar tarafından görüntülenen ve binlerce yorum alan o fotoğraf bu şekilde;
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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