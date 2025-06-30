Rastgele Bir Sokakta Çekilen İkonik Türkiye Fotoğrafına Yorum Yağıyor
Her ülkenin kendine has özellikleri var. Komşu ülkeler arasında dahi derin kültürel ve sosyal farklar mevcut. Peki Türkiye'yi tek bir görselle özetlemeniz gerekse hangi görseli seçerdiniz? Bir X kullanıcısının paylaştığı fotoğraf, diğer kullanıcılar tarafından Türkiye'nin özeti olarak görüldü.
Kimisi albüm kapağı yapmayı önerdi, kimisi de bu fotoğrafın arşivlik olduğunu söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kısa sürede milyonlar tarafından görüntülenen ve binlerce yorum alan o fotoğraf bu şekilde;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın