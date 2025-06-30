Rastgele Bir Sokakta Çekilen İkonik Türkiye Fotoğrafına Yorum Yağıyor

Her ülkenin kendine has özellikleri var. Komşu ülkeler arasında dahi derin kültürel ve sosyal farklar mevcut. Peki Türkiye'yi tek bir görselle özetlemeniz gerekse hangi görseli seçerdiniz? Bir X kullanıcısının paylaştığı fotoğraf, diğer kullanıcılar tarafından Türkiye'nin özeti olarak görüldü.

Kimisi albüm kapağı yapmayı önerdi, kimisi de bu fotoğrafın arşivlik olduğunu söyledi.