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28 Mayıs Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

28 Mayıs Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
28.05.2025 - 20:18

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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‘Jahrein’ adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç’un 657 bin aboneli ve 200 milyondan fazla görüntülenmeye sahip YouTube kanalı Türkiye’den erişime engellendi.

‘Jahrein’ adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç’un 657 bin aboneli ve 200 milyondan fazla görüntülenmeye sahip YouTube kanalı Türkiye’den erişime engellendi.

İfade Özgürlüğü Derneği, kanalın YouTube tarafından Türkiye’den görünmez hale getirildiğini açıkladı.

Gıda sektöründe yapılan hilelere ve hijyen koşullarının hiçe sayıldığı olaylara bir yenisi daha eklendi. Zabıta ekipleri, tuvaletle üretim alanının iç içe olduğu bir ortamda şalgam üretimi yapıldığını tespit etti.

Gıda sektöründe yapılan hilelere ve hijyen koşullarının hiçe sayıldığı olaylara bir yenisi daha eklendi. Zabıta ekipleri, tuvaletle üretim alanının iç içe olduğu bir ortamda şalgam üretimi yapıldığını tespit etti.

Bunun üzerine ekipler, ruhsatsız işletmeyi mühürledi. Mide bulandıran görüntüler Alanya'dan geldi. Alanya ilçesindeki Saray Mahallesi'nde bir iş yerinde, gıdaya uygun olmayan ekipmanlar kullanılarak hijyen kurallarına aykırı koşullarda üretim yapıldığı belirlendi.

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, TRT Spor’a verdiği röportajda Şampiyonlar Ligi finalinde Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu’nu desteklediğini açıkladı.

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, TRT Spor’a verdiği röportajda Şampiyonlar Ligi finalinde Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu’nu desteklediğini açıkladı.

Bu hafta sonu tüm dünyanın beklediği Şampiyonlar Ligi finali oynanacak.

Gazeteci Levent Gültekin, son günlerde sosyal medyada sıkça tartışılan “Kemal Kılıçdaroğlu geri dönecek” iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Levent Gültekin, son günlerde sosyal medyada sıkça tartışılan “Kemal Kılıçdaroğlu geri dönecek” iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

CHP’nin düzenlendiği ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuğunu kaybettiği 38. Genel Kurultay davası geçtiğimiz günlerde görülmüş ve duruşma 30 Haziran’a ertelenmişti.

Gültekin’e göre Kemal Kılıçdaroğlu davadan geri dönmesi yönünde karar çıkarsa partinin başına geri dönecek.

Bir süre önce olaylı bir şekilde boşanan gazeteci Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı’nın arasında sular bir türlü durulmuyor. Nagehan Alçı, bugün sosyal medya hesabından aile içi şiddet konulu yaptığı bir paylaşımı kısa süre sonra sildi.

Bir süre önce olaylı bir şekilde boşanan gazeteci Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı’nın arasında sular bir türlü durulmuyor. Nagehan Alçı, bugün sosyal medya hesabından aile içi şiddet konulu yaptığı bir paylaşımı kısa süre sonra sildi.

Paylaşımda Rasim Ozan Kütahyalı’ya mı mesaj gönderdiği merak konusu oldu.

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Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini yeni sahtecilikleri ekleyerek güncelledi. 28 Mayıs’ta yayımlanan yeni ifşalarda birçok üründeki sorunlar gün yüzüne çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini yeni sahtecilikleri ekleyerek güncelledi. 28 Mayıs’ta yayımlanan yeni ifşalarda birçok üründeki sorunlar gün yüzüne çıktı.

Lahmacundan yoğurta, börekten bala birçok üründe yapılan hileler bakanlık tarafından ifşa edildi.

Fenerbahçe Beko’nun yardımcı antrenörü Tomas Masiulis'in EuroLeague kupasıyla verdiği çıplak poz sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe Beko’nun yardımcı antrenörü Tomas Masiulis'in EuroLeague kupasıyla verdiği çıplak poz sosyal medyada gündem oldu.

Litvanyalı isim, aynı pozu 26 yıl önce oyuncuyken de vermiş.

Türk müziğinin güçlü kadın seslerinden Melike Şahin, hem sahne enerjisi hem de içten şarkı sözleriyle son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri. O Ses Türkiye jüri üyeliğiyle daha da geniş kitlelere ulaşan başarılı sanatçı, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Türk müziğinin güçlü kadın seslerinden Melike Şahin, hem sahne enerjisi hem de içten şarkı sözleriyle son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri. O Ses Türkiye jüri üyeliğiyle daha da geniş kitlelere ulaşan başarılı sanatçı, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Eşiyle mutlu bir hayat süren Melike Şahin, şimdi de makyajsız ve doğal haliyle sosyal medyayı salladı. Sade güzelliğiyle hayranlarından tam not alan Şahin'in o paylaşımıma gelin birlikte bakalım!

Gel Konuşalım programının sunucu koltuğunda oturan Ece Erken, eski defterleri açmaya karar verdi. Fikret Orman ve Esra Erol hakkında şoke eden itiraflarda bulunan Ece Erken, kendisine yapılan saygısızlığı anlattı.

Gel Konuşalım programının sunucu koltuğunda oturan Ece Erken, eski defterleri açmaya karar verdi. Fikret Orman ve Esra Erol hakkında şoke eden itiraflarda bulunan Ece Erken, kendisine yapılan saygısızlığı anlattı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında Nur Tuğba Namlı ile sunucu koltuğunda oturan Ece Erken, geçtiğimiz saatlerde eski defterleri açmaya karar verdi.

Sosyal medya kullanıcıları bu kez ghostlanma sınırlarını açıkladı.

Sosyal medya kullanıcıları bu kez ghostlanma sınırlarını açıkladı.

Günümüzde ilişkilere başlamak da bitirmek de oldukça farklı bir hal aldı. Eskiden 'çıkma teklifi' diye bir şey vardı. İnsanlar birbirine çıkma teklif eder ve ilişki başlardı. Şimdilerde ise ilişkinin başladığını da bittiğini de anlamak zor. Neden mi? İlişkiyi bitirirken 'ghostlamak' moda oldu da ondan! Bir bakmışsınız, üç gündür mesajınıza cevap almamışsınız.

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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 103. bölümle sezon finali yapacak.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 103. bölümle sezon finali yapacak.

Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen sezon finaline sayılı gün kalırken TikTok'ta Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali bölümünden önemli bir sahne ifşa oldu.

Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımına transferiyle herkesi şaşırtan Cristiano Ronaldo, buradaki macerasını sonlandırdığını açıklamıştı.

Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımına transferiyle herkesi şaşırtan Cristiano Ronaldo, buradaki macerasını sonlandırdığını açıklamıştı.

Sarı-lacivertli kulüpte geçirdiği iki yıllık dönemin ardından Portekizli yıldızın yeni adresi merak konusu olurken, ülkesinin basınından dikkat çekici bir iddia geldi.

Geçtiğimiz günlerde Miss World yarışmasında manşetlere "skandal" başlıklarıyla düşen bir hadise yaşanmış, İngiltereyi temsil eden Milla Magee Miss World'den kendisini "fahişe" gibi hissettiğini söyleyerek çekilmişti.

Geçtiğimiz günlerde Miss World yarışmasında manşetlere "skandal" başlıklarıyla düşen bir hadise yaşanmış, İngiltereyi temsil eden Milla Magee Miss World'den kendisini "fahişe" gibi hissettiğini söyleyerek çekilmişti.

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre yaşananlar eski Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'e soruldu. Şevval Şahin, durumu sakıncalı bulmadığını dile getirdi.

Türk müziğinin güçlü sesi Işın Karaca, sadece şarkılarıyla değil son zamanlardaki değişimiyle de gündemde. Yıllara meydan okuyan sahne performansına şimdi de bambaşka bir görünüm eşlik ediyor.

Türk müziğinin güçlü sesi Işın Karaca, sadece şarkılarıyla değil son zamanlardaki değişimiyle de gündemde. Yıllara meydan okuyan sahne performansına şimdi de bambaşka bir görünüm eşlik ediyor.

Sağlıklı yaşam kararıyla verdiği kilolar sayesinde adeta yeniden doğan Karaca, doğal hali ve güçlü duruşuyla sosyal medyanın gözdesi oldu.

Fakat sanatçının yaptığı son paylaşıma bir sosyal medya kullanıcısından gelen yorum Karaca'nın küplere binmesine neden oldu!

Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Show TV'nin sevilen dizisi Bahar sezon finali ile ekranlara veda etti. Dizi sezon finali ile birlikte bir diğer başrol oyuncusunun ayrıldığını duyurdu.

Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Show TV'nin sevilen dizisi Bahar sezon finali ile ekranlara veda etti. Dizi sezon finali ile birlikte bir diğer başrol oyuncusunun ayrıldığını duyurdu.

Dizide Timur karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak hikayeye beklenmedik şekilde veda ederken dizinin senaristleri de değişti. Bakın, yeni yazarlarımız kimler oldu? Birsen Altuntaş açıkladı...

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dün yine çok konuşulan anlar yaşandı. Sanal aşkı tarafından 550 bin lira dolandırıldığını öne süren Ümmügülsüm evlilik vaadiyle dolandırıldığını söyledi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dün yine çok konuşulan anlar yaşandı. Sanal aşkı tarafından 550 bin lira dolandırıldığını öne süren Ümmügülsüm evlilik vaadiyle dolandırıldığını söyledi.

İddiaların odağında kişinin şoka sokan sözleri sonrası Müge Anlı da 'Bu erkeklere ne olmuş ya?' demekten kendini alamadı. İzleyenlerin de ağzını açık bırakan olaya fenomen yazar PuCCa'dan sert bir tepki geldi.

Bildiğiniz üzere Sağlık Bakanlığı yeni bir uygulama başlattı. Bu uygulama ile sokakta insanlar tartılıyor, boyları ölçülüyor ve vücut kitle indekslerine bakılıyor. Böylelikle artan obezitenin önüne geçmek amaçlanıyor. Peki kilo vermek yalnızca kişinin sağlık durumu ya da iradesi ile mi ilgili?

Bildiğiniz üzere Sağlık Bakanlığı yeni bir uygulama başlattı. Bu uygulama ile sokakta insanlar tartılıyor, boyları ölçülüyor ve vücut kitle indekslerine bakılıyor. Böylelikle artan obezitenin önüne geçmek amaçlanıyor. Peki kilo vermek yalnızca kişinin sağlık durumu ya da iradesi ile mi ilgili?

'zevimmmmm' isimli içerik üreticisi, kilo verme meselesini ekonomi açısından ele aldı. Yaptığı tespitler ise beğeni topladı.

Türk Pop Müziğinin Amcası İlhan Şeşen, geçtiğimiz gün uzun süre mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek aramızdan ayrıldı.

Türk Pop Müziğinin Amcası İlhan Şeşen, geçtiğimiz gün uzun süre mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek aramızdan ayrıldı.

Şeşen'in yakın arkadaşı Sunay Akın, sanatçının Oyuncak Müzesindeki bisikletinin hikayesini duygu dolu sözlerle anlattı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eşi Brigitte Macron ile Vietnam ziyaretinde bulundu. Macron, uçaktan ineceği sırada eşi Brigitte ile bir tartışma yaşadı ve eşinden tokat yedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eşi Brigitte Macron ile Vietnam ziyaretinde bulundu. Macron, uçaktan ineceği sırada eşi Brigitte ile bir tartışma yaşadı ve eşinden tokat yedi.

Macron'un eşinin tokat attığı anlar ise kameralara yakalandı. Tüm dünyada gündem olan Macron, 'sadece şakalaşıyorduk' açıklamasında bulundu.

Peki bu tokadın ardında nasıl bir beden dili analizi yatıyor?

İlişkiler her zaman kolay yürümüyor, özellikle hayatın yükü omuzlara bindikçe. İş, çocuklar, aile, ev derken çiftler birbirine vakit ayıramaz hale gelebiliyor.

İlişkiler her zaman kolay yürümüyor, özellikle hayatın yükü omuzlara bindikçe. İş, çocuklar, aile, ev derken çiftler birbirine vakit ayıramaz hale gelebiliyor.

İşte tam da bu yüzden terapistlerin sıkça önerdiği 2-2-2 kuralı devreye giriyor. Bu kurala göre belirli aralıklarla planlanan kaliteli zaman, ilişkinin dinamiğini korumanın anahtarı olabilir. Peki bu kural nasıl uygulanıyor ve gerçekten fayda sağlıyor mu? Bakalım!

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Sokak röportajları son yılların popüler içeriklerinden... Siyasetten ilişkilere pek çok konuda bir mikrofon uzatılıyor ve insanlar belli konular hakkındaki düşüncelerini dile getiriyor.

Sokak röportajları son yılların popüler içeriklerinden... Siyasetten ilişkilere pek çok konuda bir mikrofon uzatılıyor ve insanlar belli konular hakkındaki düşüncelerini dile getiriyor.

Yeni sokak röportajları da maç çıkışlarında taraftarla yapılıyor. Yıllardır yönetimsel kaoslar ve futbol takımının başarısızlığıyla dertli Beşiktaş taraftarına da soru soruldu ama sorunun yanıtından çok taraftarın oğlunun sevimli halleri konuşuldu.

6 Mayıs'ta şarkılarındaki sözlerle uyuşturucuya teşvik ettiği suçlamasıyla tutuklanan ünlü rapçi Lvbel C5 hakkında mahkeme kararı çıktı.

6 Mayıs'ta şarkılarındaki sözlerle uyuşturucuya teşvik ettiği suçlamasıyla tutuklanan ünlü rapçi Lvbel C5 hakkında mahkeme kararı çıktı.

Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Lvbel C5'in tahliyesine karar verildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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