28 Mayıs Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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‘Jahrein’ adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç’un 657 bin aboneli ve 200 milyondan fazla görüntülenmeye sahip YouTube kanalı Türkiye’den erişime engellendi.
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Gıda sektöründe yapılan hilelere ve hijyen koşullarının hiçe sayıldığı olaylara bir yenisi daha eklendi. Zabıta ekipleri, tuvaletle üretim alanının iç içe olduğu bir ortamda şalgam üretimi yapıldığını tespit etti.
Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, TRT Spor’a verdiği röportajda Şampiyonlar Ligi finalinde Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu’nu desteklediğini açıkladı.
Gazeteci Levent Gültekin, son günlerde sosyal medyada sıkça tartışılan “Kemal Kılıçdaroğlu geri dönecek” iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Bir süre önce olaylı bir şekilde boşanan gazeteci Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı’nın arasında sular bir türlü durulmuyor. Nagehan Alçı, bugün sosyal medya hesabından aile içi şiddet konulu yaptığı bir paylaşımı kısa süre sonra sildi.
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Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini yeni sahtecilikleri ekleyerek güncelledi. 28 Mayıs’ta yayımlanan yeni ifşalarda birçok üründeki sorunlar gün yüzüne çıktı.
Fenerbahçe Beko’nun yardımcı antrenörü Tomas Masiulis'in EuroLeague kupasıyla verdiği çıplak poz sosyal medyada gündem oldu.
Türk müziğinin güçlü kadın seslerinden Melike Şahin, hem sahne enerjisi hem de içten şarkı sözleriyle son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri. O Ses Türkiye jüri üyeliğiyle daha da geniş kitlelere ulaşan başarılı sanatçı, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.
Gel Konuşalım programının sunucu koltuğunda oturan Ece Erken, eski defterleri açmaya karar verdi. Fikret Orman ve Esra Erol hakkında şoke eden itiraflarda bulunan Ece Erken, kendisine yapılan saygısızlığı anlattı.
Sosyal medya kullanıcıları bu kez ghostlanma sınırlarını açıkladı.
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 103. bölümle sezon finali yapacak.
Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımına transferiyle herkesi şaşırtan Cristiano Ronaldo, buradaki macerasını sonlandırdığını açıklamıştı.
Geçtiğimiz günlerde Miss World yarışmasında manşetlere "skandal" başlıklarıyla düşen bir hadise yaşanmış, İngiltereyi temsil eden Milla Magee Miss World'den kendisini "fahişe" gibi hissettiğini söyleyerek çekilmişti.
Türk müziğinin güçlü sesi Işın Karaca, sadece şarkılarıyla değil son zamanlardaki değişimiyle de gündemde. Yıllara meydan okuyan sahne performansına şimdi de bambaşka bir görünüm eşlik ediyor.
Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Show TV'nin sevilen dizisi Bahar sezon finali ile ekranlara veda etti. Dizi sezon finali ile birlikte bir diğer başrol oyuncusunun ayrıldığını duyurdu.
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dün yine çok konuşulan anlar yaşandı. Sanal aşkı tarafından 550 bin lira dolandırıldığını öne süren Ümmügülsüm evlilik vaadiyle dolandırıldığını söyledi.
Bildiğiniz üzere Sağlık Bakanlığı yeni bir uygulama başlattı. Bu uygulama ile sokakta insanlar tartılıyor, boyları ölçülüyor ve vücut kitle indekslerine bakılıyor. Böylelikle artan obezitenin önüne geçmek amaçlanıyor. Peki kilo vermek yalnızca kişinin sağlık durumu ya da iradesi ile mi ilgili?
Türk Pop Müziğinin Amcası İlhan Şeşen, geçtiğimiz gün uzun süre mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek aramızdan ayrıldı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eşi Brigitte Macron ile Vietnam ziyaretinde bulundu. Macron, uçaktan ineceği sırada eşi Brigitte ile bir tartışma yaşadı ve eşinden tokat yedi.
İlişkiler her zaman kolay yürümüyor, özellikle hayatın yükü omuzlara bindikçe. İş, çocuklar, aile, ev derken çiftler birbirine vakit ayıramaz hale gelebiliyor.
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Sokak röportajları son yılların popüler içeriklerinden... Siyasetten ilişkilere pek çok konuda bir mikrofon uzatılıyor ve insanlar belli konular hakkındaki düşüncelerini dile getiriyor.
6 Mayıs'ta şarkılarındaki sözlerle uyuşturucuya teşvik ettiği suçlamasıyla tutuklanan ünlü rapçi Lvbel C5 hakkında mahkeme kararı çıktı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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