Eşinden Tokat Yiyen Macron'un Vücut Analizi ve İşi Bi' Tık İleriye Taşıyan Yapay Zeka Videoları

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eşi Brigitte Macron ile Vietnam ziyaretinde bulundu. Macron, uçaktan ineceği sırada eşi Brigitte ile bir tartışma yaşadı ve eşinden tokat yedi. Macron'un eşinin tokat attığı anlar ise kameralara yakalandı. Tüm dünyada gündem olan Macron, 'sadece şakalaşıyorduk' açıklamasında bulundu.

Peki bu tokadın ardında nasıl bir beden dili analizi yatıyor?

Gelin, hem vücut dili analizine hem de yapay zekanın yaratıcı videolarına bir göz atalım.

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