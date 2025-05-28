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Eşinden Tokat Yiyen Macron'un Vücut Analizi ve İşi Bi' Tık İleriye Taşıyan Yapay Zeka Videoları

Eşinden Tokat Yiyen Macron'un Vücut Analizi ve İşi Bi' Tık İleriye Taşıyan Yapay Zeka Videoları

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
28.05.2025 - 15:39

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eşi Brigitte Macron ile Vietnam ziyaretinde bulundu. Macron, uçaktan ineceği sırada eşi Brigitte ile bir tartışma yaşadı ve eşinden tokat yedi. Macron'un eşinin tokat attığı anlar ise kameralara yakalandı. Tüm dünyada gündem olan Macron, 'sadece şakalaşıyorduk' açıklamasında bulundu.

Peki bu tokadın ardında nasıl bir beden dili analizi yatıyor?

Gelin, hem vücut dili analizine hem de yapay zekanın yaratıcı videolarına bir göz atalım.

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Macron'a atılan tokadın vücut dili analizi!

Macron'a atılan tokadın vücut dili analizi!

Macron ve eşi, Vietnam'a gerçekleştirecekleri ziyaret öncesinde talihsiz bir olay yaşadı. Macron'un açıklamasına göre uçakta şakalaşan ikili, tüm dünyanın gündemine oturdu. Fransa Cumhurbaşkanı, kameraların önünde eşinden tokat yedi. 

'The Body Language Guy' isimli bir hesap, bu olayın vücut analizini çıkardı. Bu analize göre Macron, böylesine bir tokadı beklemiyordu. Aslında buna tokat demek de pek doğru olmaz. Macron'un eşi Brigitte, iki eliyle Macron'un yüzünü geriye doğru itmişti. Macron, tam da bu 'itmenin' etkisini hissederken herkesin bu olayı gördüğünü fark etti.

Şaşırdı, sakin olmaya çalıştı, tüm dünyayı selamladı.

Şaşırdı, sakin olmaya çalıştı, tüm dünyayı selamladı.

Macron, sol elini yanındaki koltuğa koydu. Analist, bu hareketi gerçekten stres altındayken yaptığımızı ve aslında o nesneyi gerçek bir dayanak olarak kullanmadığımızı belirtiyor. Bir nevi saklanma hareketi gibi düşünebiliriz. Tıpkı bir sandalyeye, duvara dokunmak gibi.

Daha sonra Macron'un ve eşinin uçaktan hemen inmediğini görüyoruz. Macron'un kendine gelmesi birkaç dakika sürüyor. Kendisini sakinleştirmek isteyen Macron, elini sürekli yüzüne götürüyor, burnuna dokunuyor.

Her şeye rağmen eşinin koluna girmesini istedi.

Her şeye rağmen eşinin koluna girmesini istedi.

Macron, Brigitte'ye kolunu uzattı fakat eşi kendisin görmezden geldi. Kolu boşta kalan Macron, daha sonra kendisini yeniden 'güçlü' hissetmek istedi. Bu nedenle uçaktan inerken kendisini bekleyen bir adamın elini oldukça güçlü bir şekilde sıktığı görüldü.

Gelelim yumruğa!

Gelelim yumruğa!

Macron'un yüz ifadesi, her zamanki yüz ifadesi değil. Aşağı doğru inen kaşları ne kadar gergin olduğunun bir göstergesi. Elbette o yumruğun da temsil etitği bir şeyler var: Gizli öfke!

Macron, yaşadığı olayı sindirmek ve eşiyle kameralar önüne sorunsuz bir şekilde çıkmak istemiş fakat beklediği cevabı alamayınca sinirlerine hakim olamamış gibi görünüyor. 

Tüm dünyayı sallayan olaya dair bildiklerimiz ve tahminlerimiz şimdilik bu kadar. Peki ya sosyal medyada dolaşan videolar?

Yapay zeka sağ olsun, Macron ve eşinin olayına dair pek çok farklı video izledik.

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Gelin görün ki bu videoların bazıları da kimileri tarafından gerçek sanıldı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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