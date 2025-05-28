Eşinden Tokat Yiyen Macron'un Vücut Analizi ve İşi Bi' Tık İleriye Taşıyan Yapay Zeka Videoları
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eşi Brigitte Macron ile Vietnam ziyaretinde bulundu. Macron, uçaktan ineceği sırada eşi Brigitte ile bir tartışma yaşadı ve eşinden tokat yedi. Macron'un eşinin tokat attığı anlar ise kameralara yakalandı. Tüm dünyada gündem olan Macron, 'sadece şakalaşıyorduk' açıklamasında bulundu.
Peki bu tokadın ardında nasıl bir beden dili analizi yatıyor?
Gelin, hem vücut dili analizine hem de yapay zekanın yaratıcı videolarına bir göz atalım.
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Macron'a atılan tokadın vücut dili analizi!
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Şaşırdı, sakin olmaya çalıştı, tüm dünyayı selamladı.
Her şeye rağmen eşinin koluna girmesini istedi.
Gelelim yumruğa!
Yapay zeka sağ olsun, Macron ve eşinin olayına dair pek çok farklı video izledik.
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Gelin görün ki bu videoların bazıları da kimileri tarafından gerçek sanıldı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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