Dünyada Sadece Tek Bir Ülkenin İhtiyacı Olan Bütün Gıdayı Ürettiği Ortaya Çıktı!
Türkiye'nin tarım konusunda oldukça şanslı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine ülkemizin dört bir yanında çeşit çeşit ürünler yetişiyor. Farklı iklimlere sahip olan ülkemiz hem bir tahıl ambarı hem de bir meyve cenneti! Peki Türkiye, kendi vatandaşlarına yetecek bütün gıdayı üretebiliyor mu?
Araştırmalar, ihtiyacı olan bütün gıdayı üretebilen tek bir ülke olduğunu ortaya koydu. Maalesef bu ülke, Türkiye değil.
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İthalat olmadan, tüm vatandaşlarına yetecek miktarda gıdayı üreten tek ülke: Guyana!
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Guyana'nın nüfusu ise 826.353.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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