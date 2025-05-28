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Dünyada Sadece Tek Bir Ülkenin İhtiyacı Olan Bütün Gıdayı Ürettiği Ortaya Çıktı!

Dünyada Sadece Tek Bir Ülkenin İhtiyacı Olan Bütün Gıdayı Ürettiği Ortaya Çıktı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
28.05.2025 - 10:52

Türkiye'nin tarım konusunda oldukça şanslı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine ülkemizin dört bir yanında çeşit çeşit ürünler yetişiyor. Farklı iklimlere sahip olan ülkemiz hem bir tahıl ambarı hem de bir meyve cenneti! Peki Türkiye, kendi vatandaşlarına yetecek bütün gıdayı üretebiliyor mu?

Araştırmalar, ihtiyacı olan bütün gıdayı üretebilen tek bir ülke olduğunu ortaya koydu. Maalesef bu ülke, Türkiye değil.

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İthalat olmadan, tüm vatandaşlarına yetecek miktarda gıdayı üreten tek ülke: Guyana!

İthalat olmadan, tüm vatandaşlarına yetecek miktarda gıdayı üreten tek ülke: Guyana!

186 ülke arasında yapılan araştırma, ithalat olmaksızın tüm vatandaşlarına yetecek miktarda gıda üretebilen tek ülkenin Guyana olduğunu ortaya çıkardı. BBC'nin aktardığı habere göre, Nature Food'da yayımlanan araştırmada, her ülkenin kendi nüfusunu yedi farklı gıda grubunda ne kadar iyi besleyebildiğini araştırıldı: meyve, sebze, süt ürünleri, balık, et, bitkisel protein ve nişastalı temel gıdalar.

Çalışma, dünya genelinde ülkelerin yüzde 65'inin kendi nüfuslarının beslenme ihtiyaçlarına kıyasla et ve süt ürünlerini aşırı ürettiğini ortaya koydu. Güney Amerika'da yer alan Guyana ise tamamen kendi kendine yetebilen tek ülke oldu. Guyana'yı ise Çin ve Vietnam takip etti. Çin ve Vietnam'ın yedi gıda grubundan altısında yeterli gıda üretebildikleri tespit edildi.

Guyana'nın nüfusu ise 826.353.

Guyana'nın nüfusu ise 826.353.

214.969 kilometrekarelik bir alana sahip olan Guyana, Karayipler'de yer alan bir ülkedir. Venezuela, Surinam ve Brezilya ile komşudur. Kuzey tarafında ise Karayip Denizi'ne kıyısı vardır. Bu kadar az nüfusa yeterli yiyeceği üretmenin zor olmadığını düşünebilirsiniz. Fakat bu kadar yiyeceği üretmek için de az bir nüfusunuz olduğunu belirtmekte fayda var.

Araştırma, aynı zamanda kendi kendine yetecek miktarda gıda üretmeyen ülkeleri de ortaya çıkardı. Avrupa ve Güney Amerika'nın kendi kendine yetme potansiyelinin daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Genel olarak küçük ada devletleri ve Arap Yarımadası'ndaki ülkeler ise dış ithalata daha bağımlı.

Afganistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Makao, Katar ve Yemen kendi kendine yeterli sayılacak kadar hiçbir gıda grubunda üretim yapmıyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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