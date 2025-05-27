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İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!

İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
27.05.2025 - 16:12

İçerisinde yaşadığımız Dünya, aslında keşfedilmeyi bekleyen büyük bir hazine. Fakat bizler, günlük yaşantımızda Dünya'nın ne kadar harika bir yer olduğunu unutup gidiyoruz. Çevremizi, tarihimizi, ülkelerimizi ve Dünya'yı haritalar aracılığıyla daha yakından keşfetmeye, kendinizi geliştirmeye var mısınız?

İşte size daha önce muhtemelen görmediğiniz 10 farklı harita!

Kaynak 1 - Kaynak 2

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1. Hindistan ve Bangladeş, haritada gördüğünüz mavi alanlarla yaklaşık aynı nüfusa sahip!

1. Hindistan ve Bangladeş, haritada gördüğünüz mavi alanlarla yaklaşık aynı nüfusa sahip!

Hindistan, 2025 yılı itibarıyla 1.463.865.525 kişilik nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi oldu. Bu nüfusla ise dünyanın yüzde 17.78'ini Hindistan oluşturuyor! Bangladeş ise 175.686.899 kişilik nüfusuyla güncel olarak dünyanın en kalabalık 8. ülkesi konumunda.

2. Ülkelerin gerçek boyutları, haritaya yansısaydı.

2. Ülkelerin gerçek boyutları, haritaya yansısaydı.

Rusya, 17.098.242 kilometrekarelık alanıyla, dünyanın en geniş ülkesi. Fakat haritada gördüğümüz kadar da geniş değil aslında! Bunlar hep Amerika'nın oyunları mı, yoksa Rusya'nın oyunları mı? :)

3. Avrupa'nın nüfus yoğunluğu haritası.

3. Avrupa'nın nüfus yoğunluğu haritası.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi illerimizin nüfus yoğunluğunun birçok Avrupa kentinden hatta ülkesinden daha fazla olduğunu görebiliyorsunuz.

4. Mısır'ın topografisi ve nüfusu bir arada.

4. Mısır'ın topografisi ve nüfusu bir arada.

Yaklaşık 114,5 milyon kişi görmüş olduğunuz sarı alanlarda yaşıyor.

5. Aslanların dağılımını gösteren bir harita.

5. Aslanların dağılımını gösteren bir harita.

Kırmızı alanlar, aslanların eskiden de yaşadığı alanları gösteriyor. Mavi noktalı alanlar ise aslanların günümüzde yaşadığı alanlar.

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6. Fransa ve İngiltere'yi birbirine bağlayan tünel.

6. Fransa ve İngiltere'yi birbirine bağlayan tünel.

Manş Tüneli, İngiltere’yi Fransa üzerinden Avrupa’ya bağlayan dünyanın en uzun su altı demiryolu tünelidir. Tünelin su altındaki bölümünün uzunluğu ise tam 38 kilometre.

7. En geniş sınırlarıyla Moğol İmparatorluğu.

7. En geniş sınırlarıyla Moğol İmparatorluğu.

Cengiz Han tarafından kurulan Moğol İmparatorluğu, tarihin en büyük imparatorluklarından biriydi.  En güçlü döneminde Japon Denizi'nden Doğu Avrupa'nın bazı bölgelerine, kuzeye doğru Kuzey Kutbu'nun bazı bölgelerine, doğuya ve güneye doğru Hint alt kıtasının bazı bölgelerine kadar uzandı.

8. 'Kedi' kelimesinin kökeni!

8. 'Kedi' kelimesinin kökeni!

Avrupa dillerinde de 'kedi' isminin benzer isimlere sahip olduğunu görüyoruz. Kedi ismi,  Orta Yunanca 'gatí' kelimesinden geliyor. Bu sözcük Eski Yunancada ise 'káttos' veya 'kátta' olarak kullanılıyor. Latincede ise 'cattus' veya 'catta' sözcüğü karşımıza çıkıyor.

9. Ay'ın görmeye alışık olmadığımız bir haritası.

9. Ay'ın görmeye alışık olmadığımız bir haritası.

Ay'ın sıcaklıkları son derece değişkendir.Atmosfer eksikliği nedeniyle gündüz ve gece arasında değişiklikler oldukça fazladır. Geceleri  geceleri -173 derece, gündüzleri ise 127 derece sıcaklıklar ölçülebilir. Yukarıdaki haritada ise Ay'ın topografik bir haritasını görüyorsunuz. Yan taraftaki çizelgede yükseklikleri inceleyebilirsiniz.

10. Arjantin: Nüfusları üç eşit parçaya bölünmüş şekilde!

10. Arjantin: Nüfusları üç eşit parçaya bölünmüş şekilde!

Arjantin'in 1960 yılında 20.7 milyon olan nüfusu, son olarak 47.1 milyona ulaştı. Nüfusun yüzde 92'sinin ise kentlerde yaşadığı tahmin ediliyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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