Bilim İnsanlarına Göre Sıkılmak Beyniniz İçin Sandığınızdan Daha Faydalı

Başta dikkat ağı devreye giriyor; bu ağ, ilgimizi odakladığımız uyaranlara yönlendiriyor. Fakat sıkıldıkça bu ağın etkinliği azalıyor çünkü ilgimizi sürdüremiyoruz. Dikkatin kaybolduğu anda, beynimizin introspektif yani içe dönük düşünmeyi sağlayan varsayılan mod ağı aktif hale geliyor. Bu da bizi dış uyaranlardan uzaklaştırarak iç dünyamıza dönmeye teşvik ediyor.

Yani film sıkıcılaştığında birden geçmişi düşünmeye başlamamız, yapılacaklar listemizi aklımızdan geçirmemiz ya da hayal kurmamız tam da bu yüzden oluyor.