Bilim İnsanlarına Göre Sıkılmak Beyniniz İçin Sandığınızdan Daha Faydalı
Bazen bir film izlerken, toplantıdayken ya da sadece evde otururken canımız sıkılır. Zihnimiz dağılır, dikkatimizi veremeyiz, zaman geçmek bilmez. Çoğu zaman olumsuz gibi görünse de aslında önemli bir işaret olabilir. Bilim insanlarına göre sıkılmak, beynimizin bize 'bir dur, düşün' deme şekli olabilir. Yani can sıkıntısı, düşündüğümüzden çok daha anlamlı olabilir. Gelin araştırma sonuçlarına bakalım.
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Sıkıldığımız anlarda beynimizde birden fazla ağ birbiriyle etkileşime giriyor.
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Günümüz yaşamı, bizi sürekli meşgul olmayı teşvik ediyor.
Kısa süreli can sıkıntısı aslında oldukça faydalı.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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