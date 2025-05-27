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Bilim İnsanlarına Göre Sıkılmak Beyniniz İçin Sandığınızdan Daha Faydalı

Bilim İnsanlarına Göre Sıkılmak Beyniniz İçin Sandığınızdan Daha Faydalı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.05.2025 - 13:20

Bazen bir film izlerken, toplantıdayken ya da sadece evde otururken canımız sıkılır. Zihnimiz dağılır, dikkatimizi veremeyiz, zaman geçmek bilmez. Çoğu zaman olumsuz gibi görünse de aslında önemli bir işaret olabilir. Bilim insanlarına göre sıkılmak, beynimizin bize 'bir dur, düşün' deme şekli olabilir. Yani can sıkıntısı, düşündüğümüzden çok daha anlamlı olabilir. Gelin araştırma sonuçlarına bakalım.

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Sıkıldığımız anlarda beynimizde birden fazla ağ birbiriyle etkileşime giriyor.

Başta dikkat ağı devreye giriyor; bu ağ, ilgimizi odakladığımız uyaranlara yönlendiriyor. Fakat sıkıldıkça bu ağın etkinliği azalıyor çünkü ilgimizi sürdüremiyoruz. Dikkatin kaybolduğu anda, beynimizin introspektif yani içe dönük düşünmeyi sağlayan varsayılan mod ağı aktif hale geliyor. Bu da bizi dış uyaranlardan uzaklaştırarak iç dünyamıza dönmeye teşvik ediyor. 

Yani film sıkıcılaştığında birden geçmişi düşünmeye başlamamız, yapılacaklar listemizi aklımızdan geçirmemiz ya da hayal kurmamız tam da bu yüzden oluyor.

Günümüz yaşamı, bizi sürekli meşgul olmayı teşvik ediyor.

Çalışma, okul, sosyal medya, telefon bildirimleri derken beynimize neredeyse hiç boşluk tanımıyoruz. Özellikle çocuklar ve gençler, sürekli meşgul olmanın normal olduğunu görerek büyüyor. Ancak bu sürekli uyarılmışlık hali, sinir sistemimiz için oldukça yorucu.

Sürekli stres altında olmak, sempatik sinir sistemimizin yani 'savaş ya da kaç' yanıtımızın sürekli aktif kalmasına neden olabiliyor. Bu da zamanla sistemin kaldıramayacağı kadar strese maruz kalmasına yol açabiliyor. Dengelemek için arada bir sıkılmak, aslında sinir sistemimiz için rahatlama alanı yaratıyor.

Kısa süreli can sıkıntısı aslında oldukça faydalı.

Düşüncelerimizin akmasına izin veriyor, yeni fikirlerin doğmasına ortam sağlıyor ve zihnimizi yeniden organize etmemizi kolaylaştırıyor. Ayrıca dış uyarıcılara bağlı kalmadan kendi içimizde düşünmeyi öğrenmemize yardımcı oluyor. Bu da hem özgüvenimizi hem de duygularımızı yönetme becerimizi geliştiriyor.

Ekranlardan uzak durmamıza, anlık tatmin döngüsünü kırmamıza da destek oluyor. Dahası beynin yeniden dengeye gelmesini ve anksiyeteyi azaltmasını sağlıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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