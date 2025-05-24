Tuhaf Perspektifle Çekilen Fotoğrafları Paylaşarak Kafamızı Allak Bullak Eden Kullanıcılar

Bazen sosyal medyada karşımıza öyle fotoğraflar çıkar ki gözlerimize inanamayız. Ne olduğunu anlamak için defalarca bakarız. İşin sırrı ise tamamen açı oyunlarında saklıdır. Özellikle perspektifle oynanarak çekilen kareler, görsel algımızı alt üst edebiliyor. Hazırsanız, gerçek mi şaka mı anlamakta zorlanacağınız o fotoğraflarla zihninize kısa bir mola veriyoruz!

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