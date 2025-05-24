Tuhaf Perspektifle Çekilen Fotoğrafları Paylaşarak Kafamızı Allak Bullak Eden Kullanıcılar
Bazen sosyal medyada karşımıza öyle fotoğraflar çıkar ki gözlerimize inanamayız. Ne olduğunu anlamak için defalarca bakarız. İşin sırrı ise tamamen açı oyunlarında saklıdır. Özellikle perspektifle oynanarak çekilen kareler, görsel algımızı alt üst edebiliyor. Hazırsanız, gerçek mi şaka mı anlamakta zorlanacağınız o fotoğraflarla zihninize kısa bir mola veriyoruz!
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1. Ayarlasan bu kadar iyi denk gelmez!
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2. Gerçek bir insan olmadığını anlamamız uzun süremizi aldı...
3. Bi' 2 saniye bakıştık!
4. Cuk oturmuş diyebilir miyiz? Bizce evet!
5. Perspektifle alakalı olsa da yine de bi' korkutmadı değil!
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6. İlk bakışta anlayabilene helal olsun deriz!
7. Ardı ardına kopyala-yapıştır atınca yaşanan o karmaşa gibi...
8. Yavaşça ayaklara bakın 😶
9. Hepinizin ilk bakışta ne düşündüğünü biliyoruz, sakın inkar etmeyin.
10. Ablamıza overthink perileri zuhur etmiş.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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