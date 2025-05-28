Barış Alper Yılmaz'dan Şampiyonlar Ligi Finali Yorumu: "Türkçüyüm, İnşallah Hakan Abi Kazanır"

Galatasaray’ın idmanı öncesinde TRT Spor’un sorularını yanıtlayan Barış Alper Yılmaz, “Ben Türkçüyüm. Hakan abimiz orada bizi gururlandırıyor. Biz de seve seve televizyonun karşısında onu izliyoruz. Karakteri de müthiş bir insan. Biz ondan yanayız. İnşallah onlar kazanır” ifadelerini kullandı.