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Barış Alper Yılmaz'dan Şampiyonlar Ligi Finali Yorumu: "Türkçüyüm, İnşallah Hakan Abi Kazanır"

Barış Alper Yılmaz'dan Şampiyonlar Ligi Finali Yorumu: "Türkçüyüm, İnşallah Hakan Abi Kazanır"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.05.2025 - 17:58

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, TRT Spor’a verdiği röportajda Şampiyonlar Ligi finalinde Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu’nu desteklediğini açıkladı.

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Bu hafta sonu tüm dünyanın beklediği Şampiyonlar Ligi finali oynanacak.

Bu hafta sonu tüm dünyanın beklediği Şampiyonlar Ligi finali oynanacak.

PSG ile Inter, Avrupa’nın kulüpler bazındaki en büyük kupasını almak için mücadelede edecek. 

Inter’in yıldızlarından Hakan Çalhanoğlu’na bir destek de Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz’dan geldi.

“Ben Türkçüyüm”

“Ben Türkçüyüm”

Galatasaray’ın idmanı öncesinde TRT Spor’un sorularını yanıtlayan Barış Alper Yılmaz, “Ben Türkçüyüm. Hakan abimiz orada bizi gururlandırıyor. Biz de seve seve televizyonun karşısında onu izliyoruz. Karakteri de müthiş bir insan. Biz ondan yanayız. İnşallah onlar kazanır” ifadelerini kullandı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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