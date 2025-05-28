Barış Alper Yılmaz'dan Şampiyonlar Ligi Finali Yorumu: "Türkçüyüm, İnşallah Hakan Abi Kazanır"
Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, TRT Spor’a verdiği röportajda Şampiyonlar Ligi finalinde Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu’nu desteklediğini açıkladı.
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Bu hafta sonu tüm dünyanın beklediği Şampiyonlar Ligi finali oynanacak.
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“Ben Türkçüyüm”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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