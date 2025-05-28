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Ayrılık İddiaları ile Taraftarı Korkutan Osimhen İçin Yapılan Muazzam Edit Beğeni Topladı

Ayrılık İddiaları ile Taraftarı Korkutan Osimhen İçin Yapılan Muazzam Edit Beğeni Topladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.05.2025 - 17:15 Son Güncelleme: 28.05.2025 - 18:32

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de üçüncü defa peş peşe şampiyonluk sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, ligdeki 36. haftada Bellona Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek, sezon sonu öncesinde şampiyonluğunu ilan etti. Takımın 25. şampiyonluk kutlamaları, Yenikapı'da düzenlenen bir törenle yapıldı. Törenin ardından takımın gözdesi Victor Osimhen hakkında transfer iddiaları ortaya çıktı. 

Pek çok başarıya ve rekora imza atan Osimden için, geçmişten günümüze tüm başarılarının ve dönüm noktalarının yer aldığı bir video yapıldı. 'skvilla.ai' isimli kullanıcının hazırladığı video, sadece Galatasaray taraftarının değil, tüm futbolseverlerin beğenisini topladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DJtI55...
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Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in, Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımıyla görüştüğü ve çok yüksek bir maaş teklifi aldığı bilgisi ortaya çıktı.

Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in, Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımıyla görüştüğü ve çok yüksek bir maaş teklifi aldığı bilgisi ortaya çıktı.

Al Hilal'in resmi forma satış mağazasında Osimhen'in formasının satışa sunulduğu görüldü. Ancak bu forma, kısa bir süre sonra siteden kaldırıldı. Bu belirsizlik devam ederken, futbol çevrelerinde Osimhen'in Al Hilal'e transfer olacağına dair güçlü bir kanı bulunuyor. Osimhen'in bu transferi gerçekleştirmesi durumunda, Galatasaray'ın önemli bir gol silahını kaybetmiş olacağı ve bu durumun takımın gol yollarındaki etkinliğini olumsuz yönde etkileyebileceği düşünülüyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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hepdobra

Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı olamaz , birinci Mario Gomez! arada 1 gol fark kaldı galiba

Berk

Tüm kulvarlar dahil sadece lig maçları değil, Avrupa ligi, Türkiye kupası vs.