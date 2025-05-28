Ayrılık İddiaları ile Taraftarı Korkutan Osimhen İçin Yapılan Muazzam Edit Beğeni Topladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de üçüncü defa peş peşe şampiyonluk sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, ligdeki 36. haftada Bellona Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek, sezon sonu öncesinde şampiyonluğunu ilan etti. Takımın 25. şampiyonluk kutlamaları, Yenikapı'da düzenlenen bir törenle yapıldı. Törenin ardından takımın gözdesi Victor Osimhen hakkında transfer iddiaları ortaya çıktı.
Pek çok başarıya ve rekora imza atan Osimden için, geçmişten günümüze tüm başarılarının ve dönüm noktalarının yer aldığı bir video yapıldı. 'skvilla.ai' isimli kullanıcının hazırladığı video, sadece Galatasaray taraftarının değil, tüm futbolseverlerin beğenisini topladı.
Buradan izleyebilirsiniz;
Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in, Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımıyla görüştüğü ve çok yüksek bir maaş teklifi aldığı bilgisi ortaya çıktı.
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Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı olamaz , birinci Mario Gomez! arada 1 gol fark kaldı galiba
Tüm kulvarlar dahil sadece lig maçları değil, Avrupa ligi, Türkiye kupası vs.