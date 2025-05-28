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Baldwin'in Oğlu Şampiyonluk Sonrası Baştan Aşağı Fenerbahçe Olmuş

Baldwin'in Oğlu Şampiyonluk Sonrası Baştan Aşağı Fenerbahçe Olmuş

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
28.05.2025 - 16:05

Fenerbahçe Beko'nun 29 yaşındaki oyun kurucusu Wade Baldwin'in eşi Taija Brielle, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oğullarının Euroleague şampiyonluğuna ne kadar çok sevindiğini gözler önüne serdi.

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Wade Baldwin, Bağdat Caddesi'ndeki kutlamaların öne çıkan isimlerinden biri olmuştu

Wade Baldwin, Bağdat Caddesi'ndeki kutlamaların öne çıkan isimlerinden biri olmuştu

2017'den sonra tarihinin ikinci Euroleague şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe Beko, büyük zaferi final maçının ardından Bağdat Caddesi'nde taraftarıyla bir araya gelerek bir kez daha kutlamıştı. Wade Baldwin'in şampiyonluk pozları sosyal medyada sarı-lacivertli basketbolseverlerin beğenisini kazanmıştı.

Eşi Taija oğullarının Fenerbahçe kombinini paylaştı

Eşi Taija oğullarının Fenerbahçe kombinini paylaştı

“Her gün kendi kendine giyiniyor ve kıyafet işini gerçekten çok iyi'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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