Baldwin'in Oğlu Şampiyonluk Sonrası Baştan Aşağı Fenerbahçe Olmuş
Fenerbahçe Beko'nun 29 yaşındaki oyun kurucusu Wade Baldwin'in eşi Taija Brielle, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oğullarının Euroleague şampiyonluğuna ne kadar çok sevindiğini gözler önüne serdi.
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Wade Baldwin, Bağdat Caddesi'ndeki kutlamaların öne çıkan isimlerinden biri olmuştu
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Eşi Taija oğullarının Fenerbahçe kombinini paylaştı
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