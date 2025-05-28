Yolculuk Başlıyor: A Milli Takım’ın ABD Kadrosu Açıklandı

Bizim Çocuklar, ABD'de iki özel hazırlık maçı yapacak. 2026 FIFA Dünya Kupası’nın ev sahiplerinden ABD ile 7 Haziran Cumartesi günü TSİ 22.40’ta, 10 Haziran Salı günü de TSİ 04.00’te Meksika ile karşı karşıya geleceğiz.