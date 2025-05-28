Yolculuk Başlıyor: A Milli Takım’ın ABD Kadrosu Açıklandı
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A Milli Futbol Takımı, ABD'de sahaya çıkıyor
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29 kişilik aday kadro açıklandı
Montella "en iyi oyuncularımızı seçtim" dedi
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Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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Bakın arkadaşlar , kadro yapılanmasına tercih ettiği oyunculara bişey diyemem ama lütfen forvet oyuncusu olmayan oyuncuyu ve oyuncuları forvet gibi ne göster... Devamını Gör
Altay Bayindir ne alaka aq?