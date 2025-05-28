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Yolculuk Başlıyor: A Milli Takım’ın ABD Kadrosu Açıklandı

Yolculuk Başlıyor: A Milli Takım’ın ABD Kadrosu Açıklandı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
28.05.2025 - 16:20

A Milli Futbol Takımı’nın, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) haziran ayında 2026 FIFA Dünya Kupası’nın ev sahiplerinden ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu belirlendi.

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A Milli Futbol Takımı, ABD'de sahaya çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, ABD'de sahaya çıkıyor

Bizim Çocuklar, ABD'de iki özel hazırlık maçı yapacak. 2026 FIFA Dünya Kupası’nın ev sahiplerinden ABD ile 7 Haziran Cumartesi günü TSİ 22.40’ta, 10 Haziran Salı günü de TSİ 04.00’te Meksika ile karşı karşıya geleceğiz.

29 kişilik aday kadro açıklandı

29 kişilik aday kadro açıklandı

Teknik Direktör Vincenzo Montella, aday kadroda 29 futbolcuya yer verdi. Ay-yıldız ekibimizde Mustafa Hekimoğlu ve Mustafa Eskihellaç, kariyerlerinde ilk kez A Milli Takım kadrosuna davet edildi.

A Mili Takım’a davet edilen oyuncular, 1 Haziran Pazar günü saat 16.00’dan itibaren TFF’nin Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanacak.

2 Haziran Pazartesi günü saat 16.45’te Riva’da ilk 15 dakikası basın açık bir antrenman yapacak ay-yıldızlılar, saat 23.00’te Türk Hava Yolları’na ait uçakla ABD’nin Boston kentine yolculuk edecek.

Montella "en iyi oyuncularımızı seçtim" dedi

Montella "en iyi oyuncularımızı seçtim" dedi

Kadronun açıklanmasının ardından basınla bir araya gelen İtalyan teknik adam, tercihlerine dair şunları söyledi: 

'Mevcut şartlardaki en iyi oyuncularımızı seçtim. Bazı eksik isimler olduğunun farkındayım. Bu değerlendirmeyi yaparken, oyuncuların sezon sonunda dinlenmesi gerektiğini bilerek yaptım.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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hepdobra

Bakın arkadaşlar , kadro yapılanmasına tercih ettiği oyunculara bişey diyemem ama lütfen forvet oyuncusu olmayan oyuncuyu ve oyuncuları forvet gibi ne göster... Devamını Gör

Da_Dude

Altay Bayindir ne alaka aq?