Nagehan Alçı ‘Aile İçi Şiddet’ Paylaşımı Yapıp Hemen Sildi: Rasim Ozan Kütahyalı'ya Mesaj mı Gönderdi?
Bir süre önce olaylı bir şekilde boşanan gazeteci Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı’nın arasında sular bir türlü durulmuyor. Nagehan Alçı, bugün sosyal medya hesabından aile içi şiddet konulu yaptığı bir paylaşımı kısa süre sonra sildi. Paylaşımda Rasim Ozan Kütahyalı’ya mı mesaj gönderdiği merak konusu oldu.
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Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı, Eylül 2023’te olaylı bir şekilde boşanmıştı.
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Nagehan Alçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı kısa süre içinde sildi.
İşte Nagehan Alçı’nın yaptığı ve sonrasında sildiği paylaşım:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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