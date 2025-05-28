Nagehan Alçı ‘Aile İçi Şiddet’ Paylaşımı Yapıp Hemen Sildi: Rasim Ozan Kütahyalı'ya Mesaj mı Gönderdi?

Olaylı boşanma sonrasında da sular durulmamış, Nagehan Alçı eski eşinden yıllar boyunca şiddet gördünü anlatmıştı. Nagehan şiddet konusundaki açıklamalarında “Evliliğim boyunca maruz kaldığım şiddet ve korkunç boyutlardaki manipülasyonun üzerini çocuklarıma bu hikayeyi miras bırakmayayım, böyle bir şeyle anılmasınlar, kendi mağduriyetim işimin önüne geçmesin, diyerek örttüm. En büyük pişmanlığım onca zaman yaşadıklarım sanki kendi kusurummuş gibi susmuş olmamdır. Uğradığım şiddetle kendi kendime baş etmeye çalıştım. Yıllarca bunları-kendi şahit oldukları hariç- ailemle dahi paylaşmadım” demişti.