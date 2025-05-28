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Nagehan Alçı ‘Aile İçi Şiddet’ Paylaşımı Yapıp Hemen Sildi: Rasim Ozan Kütahyalı'ya Mesaj mı Gönderdi?

Nagehan Alçı ‘Aile İçi Şiddet’ Paylaşımı Yapıp Hemen Sildi: Rasim Ozan Kütahyalı'ya Mesaj mı Gönderdi?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.05.2025 - 15:58

Bir süre önce olaylı bir şekilde boşanan gazeteci Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı’nın arasında sular bir türlü durulmuyor. Nagehan Alçı, bugün sosyal medya hesabından aile içi şiddet konulu yaptığı bir paylaşımı kısa süre sonra sildi. Paylaşımda Rasim Ozan Kütahyalı’ya mı mesaj gönderdiği merak konusu oldu.

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Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı, Eylül 2023’te olaylı bir şekilde boşanmıştı.

Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı, Eylül 2023’te olaylı bir şekilde boşanmıştı.

Olaylı boşanma sonrasında da sular durulmamış, Nagehan Alçı eski eşinden yıllar boyunca şiddet gördünü anlatmıştı. Nagehan şiddet konusundaki açıklamalarında “Evliliğim boyunca maruz kaldığım şiddet ve korkunç boyutlardaki manipülasyonun üzerini çocuklarıma bu hikayeyi miras bırakmayayım, böyle bir şeyle anılmasınlar, kendi mağduriyetim işimin önüne geçmesin, diyerek örttüm. En büyük pişmanlığım onca zaman yaşadıklarım sanki kendi kusurummuş gibi susmuş olmamdır. Uğradığım şiddetle kendi kendime baş etmeye çalıştım. Yıllarca bunları-kendi şahit oldukları hariç- ailemle dahi paylaşmadım” demişti.

Nagehan Alçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı kısa süre içinde sildi.

Nagehan Alçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı kısa süre içinde sildi.

Alçı, sosyal medya hesabından “Bazen aile içi şiddet aileden ayrılsanız da bitmiyor” yazılı bir paylaşım yaptı ancak bu paylaşımı kısa süre sonra sildi. Nagehan Alçı’nın bu mesajı eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı’ya yazdığı iddia edildi.

İşte Nagehan Alçı’nın yaptığı ve sonrasında sildiği paylaşım:

İşte Nagehan Alçı’nın yaptığı ve sonrasında sildiği paylaşım:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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