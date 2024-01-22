22 Ocak'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
22 Ocak'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Instagram hesabında soru-cevap etkinliği yapan Farah Zeynep Abdullah hem polemikten geri kalmadı hem de tüm dürüstlüğüyle gelen soruları yanıtladı!
2. Ünlü şarkıcı Drake, hem şarkılarıyla hem de birbirinden ilginç magazin olaylarıyla sık sık gündeme gelen bir isim. Başarılı şarkıcı bu sefer de Instagram'da adeta bir infleuncer gibi vloglar paylaşmasıyla çok konuşuldu!
3. Sevilen şarkıcı Edis'in İzmir'de konser verdiği anlarda "yok artık" dedirten cinsten bir olay yaşandı. Sosyal medyada yayınlan bir konser kesitinde sahneye sütyen atıldığı görüldü.
4. Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi olan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetine dair 20 kişilik sanık listesi bulunan dava sonuçlandı. Mahkeme, silahla saldırıda bulunan Kadir Yasak'a müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
5. Doğum gününü kendi gibi çılgın bir kostümle kutlayan Ebrar Karakurt, son pozlarıyla görenlere 'Joker olsaymışsın!' dedirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Lil Nas X'in, 'Long Live Montero' turnesinde Madonna ile sahne arkasında verdiği fazla samimi poz olay oldu.
7. Sosyal medya açıklamalar ile sık sık gündeme gelen Farah Zeynep Abdullah, son paylaşımında kendisine hakaret eden takipçisini ifşaladı.
8. Türk müziğinin sevilen isimlerinden başarılı sanatçı Emel Sayın'ın hayatı sinema filmi olma hazırlanıyor. Emel Sayın'ı kimin canlandıracağı düşünülüyor.
9. Magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden biri olan Müge Boz ve eşi Caner Erdeniz ikili sosyal medyanın da favori isimlerinden. Kızları Vina ile anne ve baba olma duygusunu tadan sempatik ikili geçtiğimiz akşam ikinci bebek müjdesini verdi. Gözlerden kalpler çıkaran bu haber sonrası Müge ve Caner çiftinden ilk kareler geldi.
10. Dünyaca ünlü futbolcu Brezilya'nın efsane ismi Ronaldinho, Paris moda haftasında podyumda yürürken görüntülendi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Katy Perry ve Orlando Bloom, dünyaya hoşgeldiniz. Ünlü şarkıcı Katy Perry, pazar günü Instagram'a nişanlısı Orlando Bloom ile paylaştığı çarpıcı yeni görselleri paylaştı.
12. Jennifer Lopez, Zendaya ve oyuncu arkadaşı Hunter Schafer Paris'teki Schiaparelli isimli moda şovuna katıldı. Biribirinden farklı tasarımlar giyen ünlü isimler ilgi odağı oldu.
13. Yaklaşık 4 yıldır birlikte olduğu basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile geçtiğimiz haziranda evlenen Eda Ece, anne olmak için gün sayıyor. Kızına koyacağı isimle ilgili neler söyledi birlikte bakalım.
14. 7'den 70'e gönülleri fetheden Türk pop müziğinin sevilen ismi Hande Yener, en son sahne aldığı Antalya konserinin kulisinden bazı pozlarını paylaştı.
15. İnci Taneleri dizisinin dans sahneleri sosyal medyanın dilinden düşmüyor bildiğiniz gibi. Bu sahnelerde arkada şarkıyı söyleyen ve enstrümanını çalan isim Sincanlı Erkal Sonel de yaptığı açıklamalarla dikkat çekmeye başladı. Pavyon türkücüsü olan Sincanlı Erkal, pavyonun itibarını garip bir örnekle savundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
16. "Euphoria" dizisinin yıldız oyuncularından olan Jacob Elordi, geçtiğimiz günlerde ayrıldığı haberleri çıkan sosyal medya influencerı Olivia Jade ile New York gecelerinde görüntülendi.
17. Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses yollarını gözledikleri, ünlü çiftin babalarının isimlerini verdikleri ikizlerine bugün kavuştu!
18. Birsen Altuntaş'ın YouTube kanalına konuk olan Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram çiftinin ilişkileriyle ilgili sözleri gündem oldu. Fırat Albayram'ın gelen yorumlara verdiği yanıt ise güldürdü.
19. Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in bir ödül törenindeki şıklığı herkesi büyüledi.
20. 2015'te hayatını kaybeden Türk pop müziğinin usta ismi Kayahan'ın hayatı film olacak. Ünlü sanatçının kızı Beste Açar, babasının hayatının anlatıldığı film için hangi oyuncuları düşündüğünü açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
21. Magazin dünyasının dedikodu kazanı fokur fokur kaynamaya devam ediyor. Ayrılıkların çok konuşulduğu gündemimizde yeni aşklar da dikkat çekiyor. Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre; son günlerin öne çıkan isimlerinden Büşra Pekin ve Norm Ender arasında arkadaşlıktan öte bir şeyler varmış.
22. 2023 yılında izleyicilerle buluşan Barbie filmi gişe rekorları kırmıştı. Oppenheimer'la kafa kafaya gişe performansı gösteren Barbie filminin yıldızı Ryan Gosling de "Ken" karakteriyle ne çok konuşulan isimlerden bir tanesi olmuştu. Gelin görün ki Ryan Gosling, kızlarının Barbie filmini izlemesini istemiyormuş. Peki neden?
23. Son dönemde magazin gündeminde yer alan konulardan bir tanesi de erkek sanatçıların yaptırmış olduğu botokslar. Kendileri de bu konu hakkında konuşsa da sosyal medyada eleştiriler devam ediyor. Günaydın'dan Gökhan Gökduman'ın haberine göre Işın Karaca bu konuda resti çekerek son noktayı koydu.
24. Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'in takipçisi olduğu söylenen bir kişi şarkıcının evine zorla girmeye çalışırken polis tarafından tutuklandı.
25. Farah Zeynep Abdullah'ın sosyal medyadaki aktifliğine hepimiz aşinayızdır diye düşünüyorum. Verdiği tepkiler olsun, takipçileriyle etkileşimi olsun sık sık konuştuğumuz bir isim haline geldi kendisi. Biyografi filmlerinin arana yüzü Farah, 2024'te kimi canlandıracağı sorusuna verdiği cevapla hepimize kısa devre yaptırdı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
26. Geçtiğimiz saatlerde Gökhan Göz ile aşk yaşamaya başladığını duyuran Bircan Bali'ye Gülşah Saraçoğlu'ndan gönderme niteliğinde bir paylaşım geldi.
27. Hande Erçel'le beraber başlayan kızıl saç trendi hızla yayılıyor. Saçını gerçekten boyatmasalar bile filtre kullanarak kızıla dönenlerler kervanına Kızılcık Şerbeti'nde "Alev" karakteriyle ortalığı yakıp yakına Müjde Uzman da katıldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın