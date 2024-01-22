Yeşil Sahaların Efsane İsmi Yetenekli Futbolcu Ronaldinho Paris'teki Moda Haftasında Podyumun Tozunu Attırdı
Yeşil Sahaların Efsane İsmi Yetenekli Futbolcu Ronaldinho Paris'teki Moda Haftasında Podyumun Tozunu Attırdı
Dünyaca ünlü futbolcu Brezilya'nın efsane ismi Ronaldinho, Paris moda haftasında podyumda yürürken görüntülendi! Detaylar içeriğimizde👇
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Brezilyalı futbolcu Ronaldinho, çoğumuzun tanıdığı futbolun yaşayan efsanelerinden biri.
Barcelona, Milan, Flamengo, Atletico MG gibi kulüplerde formasını terleten yıldız futbolcu kariyerinde hızlı yükselen ve keşfedilen sporculardan biri.
Messi ve David Beckham gibi yıldız futbolcularla aynı takımlarda oynayan Ronaldinho röportajlarında bile bu futbolculara olan hayranlığını belirten bir isim.
Ünlü futbolcu Fransa'nın başkenti olan Paris'te gerçekleşen moda haftasına katılarak podyumda yürüdü.
Podyumun tozunu arttıran Ronaldinho samimi pozları ile odak noktası oldu.
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Sosyal medya hesabından paylaştığı karelere "Paris Fashion Week 2024'te olmaktan ve bu güzel projeyi hepinize sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum!!" diye ekledi.
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