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Katy Perry Ve Nişanlısı Orlando Bloom'un 'Uzaylı' Temalı Makyajları Görenleri Uzaya Uçurdu

Katy Perry Ve Nişanlısı Orlando Bloom'un 'Uzaylı' Temalı Makyajları Görenleri Uzaya Uçurdu

Nida Torun
Nida Torun - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 16:06

Katy Perry ve Orlando Bloom, dünyaya hoşgeldiniz. Ünlü şarkıcı Katy Perry, pazar günü Instagram'a nişanlısı Orlando Bloom ile paylaştığı çarpıcı yeni görselleri paylaştı. Giydikleri şık kıyafetlere çılgın protezler ekleyerek çığır açtılar ve inanın çok tatlılar❤️ Hadi gelin hep birlikte bu fotoğrafları inceleyelim...

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
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39 yaşındaki pop yıldızı Katy Perry son zamanlarda daha da bir güzelleşmiş sanki.

39 yaşındaki pop yıldızı Katy Perry son zamanlarda daha da bir güzelleşmiş sanki.

Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, oyuncu ve 'American Idol' yarışması jüri üyesi yeni ayakkabı markasının fotoğraflarında resmen parlıyor.

Tam Katy Perry'nin tarzında. Baksanıza çok şirin duruyor.

Şimdi gelelim çiftimize... Katy Perry ve 14 Şubat 2019'da nişanlandığı başarılı aktör Orlando Bloom, sakin bir birliktelik sürdürüyor gibiler...

Şimdi gelelim çiftimize... Katy Perry ve 14 Şubat 2019'da nişanlandığı başarılı aktör Orlando Bloom, sakin bir birliktelik sürdürüyor gibiler...

...Derken Katy Perry öyle fotoğraflar paylaştı ki, bu sakin sakin takılan çifte ne oldu dedik. İşte o fotoğraflar👇👇👇

...Derken Katy Perry öyle fotoğraflar paylaştı ki, bu sakin sakin takılan çifte ne oldu dedik. İşte o fotoğraflar👇👇👇

Bakın uzaylılar!

Bakın uzaylılar!
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Makyajın renkleri ve pırıltısı şaka mı!?

Makyajın renkleri ve pırıltısı şaka mı!?

E.T. Klibinden fırlamış bir Katy Perry...

E.T. Klibinden fırlamış bir Katy Perry...

👽💚

👽💚

Elbisenin güzelliği peki...

Elbisenin güzelliği peki...

Katy Perry bu paylaşımının açıklamasına da'🚀🛸👽Kendinden geçmiş ve uzayda süzülen👽🛸🚀' yazmış.

Katy Perry bu paylaşımının açıklamasına da'🚀🛸👽Kendinden geçmiş ve uzayda süzülen👽🛸🚀' yazmış.
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Görünen o ki hatırladığımız o meşhur E.T. şarkısını hayranları da anımsamış. Perry'nin bir hayranı E.T. şarkısının sözlerinin bir kısmını yorumlarda paylaşmış...

Görünen o ki hatırladığımız o meşhur E.T. şarkısını hayranları da anımsamış. Perry'nin bir hayranı E.T. şarkısının sözlerinin bir kısmını yorumlarda paylaşmış...

'Sen başka bir dünyadansın

Farklı bir boyuttan

Gözlerimi açıyorsun

Ve ben gitmeye hazırım

Beni ışığa götür'

Bakınn...

Bakınn...

'E.T. klibinin gözleri yaşlı'

'Doğaüstü bir şey, dünya dışı'

'Bir an E.T.'nin 2.0 versiyonu geliyor sandım'

'Bir an E.T.'nin 2.0 versiyonu geliyor sandım'

Emin ol biz de hafiften bir heyecanlanmadık değil😉

Gerçekten de E.T. klipindeki atmosferi ve Katy Perry'nin vibe'ını andırıyor. Sizce de öyle değil mi? Peki siz bu stili nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

Gerçekten de E.T. klipindeki atmosferi ve Katy Perry'nin vibe'ını andırıyor. Sizce de öyle değil mi? Peki siz bu stili nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

Tüm paylaşılanları buradan görebilirsiniz...

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