Katy Perry Ve Nişanlısı Orlando Bloom'un 'Uzaylı' Temalı Makyajları Görenleri Uzaya Uçurdu

Katy Perry ve Orlando Bloom, dünyaya hoşgeldiniz. Ünlü şarkıcı Katy Perry, pazar günü Instagram'a nişanlısı Orlando Bloom ile paylaştığı çarpıcı yeni görselleri paylaştı. Giydikleri şık kıyafetlere çılgın protezler ekleyerek çığır açtılar ve inanın çok tatlılar❤️ Hadi gelin hep birlikte bu fotoğrafları inceleyelim...