Katy Perry Ve Nişanlısı Orlando Bloom'un 'Uzaylı' Temalı Makyajları Görenleri Uzaya Uçurdu
Katy Perry Ve Nişanlısı Orlando Bloom'un 'Uzaylı' Temalı Makyajları Görenleri Uzaya Uçurdu
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
Katy Perry ve Orlando Bloom, dünyaya hoşgeldiniz. Ünlü şarkıcı Katy Perry, pazar günü Instagram'a nişanlısı Orlando Bloom ile paylaştığı çarpıcı yeni görselleri paylaştı. Giydikleri şık kıyafetlere çılgın protezler ekleyerek çığır açtılar ve inanın çok tatlılar❤️ Hadi gelin hep birlikte bu fotoğrafları inceleyelim...
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39 yaşındaki pop yıldızı Katy Perry son zamanlarda daha da bir güzelleşmiş sanki.
Şimdi gelelim çiftimize... Katy Perry ve 14 Şubat 2019'da nişanlandığı başarılı aktör Orlando Bloom, sakin bir birliktelik sürdürüyor gibiler...
...Derken Katy Perry öyle fotoğraflar paylaştı ki, bu sakin sakin takılan çifte ne oldu dedik. İşte o fotoğraflar👇👇👇
Bakın uzaylılar!
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Makyajın renkleri ve pırıltısı şaka mı!?
E.T. Klibinden fırlamış bir Katy Perry...
👽💚
Elbisenin güzelliği peki...
Katy Perry bu paylaşımının açıklamasına da'🚀🛸👽Kendinden geçmiş ve uzayda süzülen👽🛸🚀' yazmış.
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Görünen o ki hatırladığımız o meşhur E.T. şarkısını hayranları da anımsamış. Perry'nin bir hayranı E.T. şarkısının sözlerinin bir kısmını yorumlarda paylaşmış...
Bakınn...
'Bir an E.T.'nin 2.0 versiyonu geliyor sandım'
Gerçekten de E.T. klipindeki atmosferi ve Katy Perry'nin vibe'ını andırıyor. Sizce de öyle değil mi? Peki siz bu stili nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...
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