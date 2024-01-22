Jacob Elordi Ayrıldığı İddia Edilen Sevgilisi Olivia Jade ile Görüntülendi "Kaybettik" Yorumları Gecikmedi
Jacob Elordi Ayrıldığı İddia Edilen Sevgilisi Olivia Jade ile Görüntülendi "Kaybettik" Yorumları Gecikmedi
'Euphoria' dizisinin yıldız oyuncularından olan Jacob Elordi, geçtiğimiz günlerde ayrıldığı haberleri çıkan sosyal medya influencerı Olivia Jade ile New York gecelerinde görüntülendi. Detaylar içeriğimizde 👇
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Çoğumuzun "Euphoria" isimli gençlik dizisinden tanıdığı, serinin yıldızı olmayı başarmış oyuncu Jacob Elordi hafızalara kazınmayı başardı.
Son zamanlarda vizyona giren "Saltburn" filmi ile de gündeme gelen isim aşk hayatıyla da oldukça ilgi çekiyor.
Kaia Gerber ve Zendaya gibi ünlü ve güzel isimlerle aşk yaşayan oyuncu şimdilerde Olivia Jade ile anılıyordu.
Geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları söylenen çiftin haberi Jacob Elordi'nin hayranlarını oldukça mutlu etmişti.
Fakat ikilinin geçtiğimiz gün birlikte New York gecelerinde kameralara yakalanması hayranlarını hüsrana uğrattı.
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Gelin haberi alınca yıkılan hayranların yorumlarına birlikte bakalım👇
1. "Yalan söylemeyeceğim, bu günümü mahvetti."
2. "Kaybettik 💔"
3. "alexa “öteki kadın" şarkısını oynat"
4.
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5. "Bu bir dublör, evet kesinlikle. Ben kendimi böyle avutuyorum."
6.
7.
8. "Kendimi öldürmek istiyorum."
9. "Yalan söyleyemeyeceğim sıkıcı bir ikili."
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10. "AYRILDIKLARINI SANIYORDUM, HAYIR."
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