Sırları Ne? Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram'ın İlişkileriyle İlgili Sözleri Gündem Oldu!
Sırları Ne? Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram'ın İlişkileriyle İlgili Sözleri Gündem Oldu!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=DxF5a...
Birsen Altuntaş'ın YouTube kanalına konuk olan Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram çiftinin ilişkileriyle ilgili sözleri gündem oldu. Fırat Albayram'ın gelen yorumlara verdiği yanıt ise güldürdü.
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Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram Türkiye'nin en doğal, samimi ve komik çiftlerinden. Aslında ikisi de oyuncu olsa da biz onları YouTube'a ürettikleri içeriklerden çok yakından tanıyoruz.
Yıllardır da hep aynı kalan aşklarına özellikle Fırat Albayram sayesinde şahitlik ediyoruz. Albayram'ı eşine olan aşkını her fırsatta haykırırken buluyoruz. Haliyle de onları görünce "Allah'ım nasip et" demekten geri duramıyoruz.
Birsen Altıntaş'ın YouTube kanalına konuk olan güzel çiftimiz son olarak ilişkilerini anlattı. Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram'ın ilişkileriyle ilgili sözleri ise gündem oldu.
"İşte gerçek aşk" dedirten o anları buradan izleyebilirsiniz:
Sosyal medyada gündem olan çiftimize de yorum yağdı.
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Yorumları gören Fırat Albayram da makyajıyla ilgili güldüren bir yorum yaptı.
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