Soyadlarımıza Göre Meslek Seçtiğimizi Söyleyen Astrologa Gelen Beyin Yakan Yanıtlar!
Soyadlarımıza Göre Meslek Seçtiğimizi Söyleyen Astrologa Gelen Beyin Yakan Yanıtlar!
Twitter'da astroloji paylaşımları yapan @konumuolmayan isimli kullanıcı mesleklerimizi soyadlarımıza göre seçtiğimizi söyledi. Bu paylaşıma ise ilginç yanıtlar geldi.
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Twitter'da @konumuolmayan adıyla astroloji yorumları paylaşan kullanıcı, soyadlarımızın mesleklerimizi belirlediğini söyledi.
Bunu gören diğer kullanıcılar da soyadlarıyla bu bilgiyi yorumladı. Beyin yakan yanıtlar geldi.
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Bu yanıtları gören astrolog da haklı olarak çıldırdı. 😂 Siz ne düşünüyorsunuz?
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