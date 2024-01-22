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Soyadlarımıza Göre Meslek Seçtiğimizi Söyleyen Astrologa Gelen Beyin Yakan Yanıtlar!

Soyadlarımıza Göre Meslek Seçtiğimizi Söyleyen Astrologa Gelen Beyin Yakan Yanıtlar!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
22.01.2024 - 11:09

Twitter'da astroloji paylaşımları yapan @konumuolmayan isimli kullanıcı mesleklerimizi soyadlarımıza göre seçtiğimizi söyledi. Bu paylaşıma ise ilginç yanıtlar geldi.

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Twitter'da @konumuolmayan adıyla astroloji yorumları paylaşan kullanıcı, soyadlarımızın mesleklerimizi belirlediğini söyledi.

Twitter'da @konumuolmayan adıyla astroloji yorumları paylaşan kullanıcı, soyadlarımızın mesleklerimizi belirlediğini söyledi.

Bunu gören diğer kullanıcılar da soyadlarıyla bu bilgiyi yorumladı. Beyin yakan yanıtlar geldi.

Bunu gören diğer kullanıcılar da soyadlarıyla bu bilgiyi yorumladı. Beyin yakan yanıtlar geldi.
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Bu yanıtları gören astrolog da haklı olarak çıldırdı. 😂 Siz ne düşünüyorsunuz?

Bu yanıtları gören astrolog da haklı olarak çıldırdı. 😂 Siz ne düşünüyorsunuz?

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