Celal Şengör'ün Tarih Bilgisi Olmadığını Söyleyen Ceren Sungur Tartışma Yarattı!
Celal Şengör'ün Tarih Bilgisi Olmadığını Söyleyen Ceren Sungur Tartışma Yarattı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=LdVUv...
YouTube'ta yayınlanan Soramazsın isimli programa katılan tarih alanında yaptığı yayınlarla tanınan Ceren Sungur, Celal Şengör'ün tarih bilgisi olmadığını belirtti. Sungur'un açıklamaları ise tartışma yarattı.
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Amerika Ulusal Bilimler Akademisi, Amerikan Felsefe Topluluğu ve Rus Bilimler Akademisi üyesi ve Rus Bilimler Akademisine seçilen ikinci Türk profesörü olan Celal Şengör'ü sık sık yaptığı açıklamalar ve katıldığı programlardan hepimiz tanıyoruz.
Aynı zamanda Şengör, tarihçi kimliğiyle de öne çıkan bir isim. Tarih uzmanı olmamasına rağmen tarihle ilgili yaptığı açıklamalar zaman zaman eleştiriliyor.
Son olarak da tarih alanında yaptığı yayınlarla tanınan Ceren Sungur, Celal Şengör'ün tarihçi olmadığını söyledi.
Soramazsın isimli YouTube programına katılan Sungur, "Celal Şengör'ün tarih bilgisi hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna "Olmayan bir şey hakkında ne düşünebilirim ki?" yanıtını verdi.
Ceren Sungur'un yorumunu buradan dinleyebilirsiniz:
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Sungur'un bu sözleri de tartışma yarattı.
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Siz ne düşünüyorsunuz? Ceren Sungur haklı mı?
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