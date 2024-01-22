Celal Şengör'ün Tarih Bilgisi Olmadığını Söyleyen Ceren Sungur Tartışma Yarattı!

Sungur, 'Ben Celal Şengör’ün tarih bilgisi olduğunu zannetmiyorum. Yaptığı açıklamalardan anladığım kadarıyla en son 40 sene önce basılmış kaynakları okumuş. Gerek Osmanlı tarihi hakkında gerek Avrupa tarihi hakkında zannedersem literatür takip etmiyor. Kendisinin ana alanı bu değil, literatür takip etmesi de pek beklenmez ama literatür takip etmediğinin keşke kendisi de farkında olsa. Sonra da yaptığı yorumlara bu yansısa diye düşünüyorum. Belli bir alanda başarılı olan insanlar kendilerini her alanda yetkin hissetmeye başlıyorlar galiba. Özellikle de tarih alanında…' ifadelerini kullandı.