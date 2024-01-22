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Celal Şengör'ün Tarih Bilgisi Olmadığını Söyleyen Ceren Sungur Tartışma Yarattı!

Celal Şengör'ün Tarih Bilgisi Olmadığını Söyleyen Ceren Sungur Tartışma Yarattı!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
22.01.2024 - 09:38

YouTube'ta yayınlanan Soramazsın isimli programa katılan tarih alanında yaptığı yayınlarla tanınan Ceren Sungur, Celal Şengör'ün tarih bilgisi olmadığını belirtti. Sungur'un açıklamaları ise tartışma yarattı.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=LdVUv...
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Amerika Ulusal Bilimler Akademisi, Amerikan Felsefe Topluluğu ve Rus Bilimler Akademisi üyesi ve Rus Bilimler Akademisine seçilen ikinci Türk profesörü olan Celal Şengör'ü sık sık yaptığı açıklamalar ve katıldığı programlardan hepimiz tanıyoruz.

Amerika Ulusal Bilimler Akademisi, Amerikan Felsefe Topluluğu ve Rus Bilimler Akademisi üyesi ve Rus Bilimler Akademisine seçilen ikinci Türk profesörü olan Celal Şengör'ü sık sık yaptığı açıklamalar ve katıldığı programlardan hepimiz tanıyoruz.

Aynı zamanda Şengör, tarihçi kimliğiyle de öne çıkan bir isim. Tarih uzmanı olmamasına rağmen tarihle ilgili yaptığı açıklamalar zaman zaman eleştiriliyor.

Aynı zamanda Şengör, tarihçi kimliğiyle de öne çıkan bir isim. Tarih uzmanı olmamasına rağmen tarihle ilgili yaptığı açıklamalar zaman zaman eleştiriliyor.

Son olarak da tarih alanında yaptığı yayınlarla tanınan Ceren Sungur, Celal Şengör'ün tarihçi olmadığını söyledi.

Son olarak da tarih alanında yaptığı yayınlarla tanınan Ceren Sungur, Celal Şengör'ün tarihçi olmadığını söyledi.

Soramazsın isimli YouTube programına katılan Sungur, "Celal Şengör'ün tarih bilgisi hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna "Olmayan bir şey hakkında ne düşünebilirim ki?" yanıtını verdi.

Soramazsın isimli YouTube programına katılan Sungur, "Celal Şengör'ün tarih bilgisi hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna "Olmayan bir şey hakkında ne düşünebilirim ki?" yanıtını verdi.

Sungur, 'Ben Celal Şengör’ün tarih bilgisi olduğunu zannetmiyorum. Yaptığı açıklamalardan anladığım kadarıyla en son 40 sene önce basılmış kaynakları okumuş. Gerek Osmanlı tarihi hakkında gerek Avrupa tarihi hakkında zannedersem literatür takip etmiyor. Kendisinin ana alanı bu değil, literatür takip etmesi de pek beklenmez ama literatür takip etmediğinin keşke kendisi de farkında olsa. Sonra da yaptığı yorumlara bu yansısa diye düşünüyorum. Belli bir alanda başarılı olan insanlar kendilerini her alanda yetkin hissetmeye başlıyorlar galiba. Özellikle de tarih alanında…' ifadelerini kullandı.

Ceren Sungur'un yorumunu buradan dinleyebilirsiniz:

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Sungur'un bu sözleri de tartışma yarattı.

Sungur'un bu sözleri de tartışma yarattı.
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Siz ne düşünüyorsunuz? Ceren Sungur haklı mı?

Siz ne düşünüyorsunuz? Ceren Sungur haklı mı?

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