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Taylor Swift Hayranı Olduğunu İddia Eden Bir Kişi Ünlü Şarkıcının Evine Zorla Girmeye Çalışırken Yakalanadı

Taylor Swift Hayranı Olduğunu İddia Eden Bir Kişi Ünlü Şarkıcının Evine Zorla Girmeye Çalışırken Yakalanadı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 11:24

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'in takipçisi olduğu söylenen bir kişi şarkıcının evine zorla girmeye çalışırken polis tarafından tutuklandı. Detaylar içeriğimizde👇

Kaynak: https://pagesix.com/2024/01/20/entert...
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Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'i ve şarkılarını duymayanın kalmadığı bir yılı geride bıraktıktan sonra kendisinin hakkındaki haberleri her gün duymaya devam ediyoruz.

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'i ve şarkılarını duymayanın kalmadığı bir yılı geride bıraktıktan sonra kendisinin hakkındaki haberleri her gün duymaya devam ediyoruz.

Bir dergi tarafından yılın kişisi seçilen Taylor Swift kendini şarkılarıyla da kişiliğiyle de kanıtlamış bir isim haline geldi.

Bir dergi tarafından yılın kişisi seçilen Taylor Swift kendini şarkılarıyla da kişiliğiyle de kanıtlamış bir isim haline geldi.

Şarkıcının hayran kitlesi öyle büyük ki dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiği kanserlerin biletleri yok satıyor.

Şarkıcının hayran kitlesi öyle büyük ki dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiği kanserlerin biletleri yok satıyor.

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan şarkıcının bir hayranının ona olan takıntısı dün gece korkutucu bir hale geldi.

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan şarkıcının bir hayranının ona olan takıntısı dün gece korkutucu bir hale geldi.

Çevredekilerin ihbarına göre sapığı olduğu düşünülen adamın şarkıcının evine zorla girmeye çalıştığı görülmüş.

Çevredekilerin ihbarına göre sapığı olduğu düşünülen adamın şarkıcının evine zorla girmeye çalıştığı görülmüş.
pagesix.com
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Alınan bir diğer bilgiye göre suçlunun yaklaşık bir aydır evinin yakınlarında gizlenerek evi gözetlediği öğrenildi.

Alınan bir diğer bilgiye göre suçlunun yaklaşık bir aydır evinin yakınlarında gizlenerek evi gözetlediği öğrenildi.
pagesix.com

Komşular tarafından fark edilen adam Taylor Swift'i görmek istediği için beklediğini söylemiş, polise şikayet edilmesine rağmen şarkıcının evine girmeye çalışana kadar müdahale edilmemiş.

Komşular tarafından fark edilen adam Taylor Swift'i görmek istediği için beklediğini söylemiş, polise şikayet edilmesine rağmen şarkıcının evine girmeye çalışana kadar müdahale edilmemiş.

Karşı koymadan polis merkezine götürülen ve göz altına alınan adam ünlü ismin büyük bir hayranı olduğunu söyledi.

Karşı koymadan polis merkezine götürülen ve göz altına alınan adam ünlü ismin büyük bir hayranı olduğunu söyledi.
pagesix.com

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mehmet

Robert De Niro, Wesley Snipes fanatik filmi aklıma geldi, sonun böyle olmaz umarım 😂