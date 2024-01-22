Taylor Swift Hayranı Olduğunu İddia Eden Bir Kişi Ünlü Şarkıcının Evine Zorla Girmeye Çalışırken Yakalanadı
Taylor Swift Hayranı Olduğunu İddia Eden Bir Kişi Ünlü Şarkıcının Evine Zorla Girmeye Çalışırken Yakalanadı
Kaynak: https://pagesix.com/2024/01/20/entert...
Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'in takipçisi olduğu söylenen bir kişi şarkıcının evine zorla girmeye çalışırken polis tarafından tutuklandı. Detaylar içeriğimizde👇
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Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'i ve şarkılarını duymayanın kalmadığı bir yılı geride bıraktıktan sonra kendisinin hakkındaki haberleri her gün duymaya devam ediyoruz.
Bir dergi tarafından yılın kişisi seçilen Taylor Swift kendini şarkılarıyla da kişiliğiyle de kanıtlamış bir isim haline geldi.
Şarkıcının hayran kitlesi öyle büyük ki dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiği kanserlerin biletleri yok satıyor.
Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan şarkıcının bir hayranının ona olan takıntısı dün gece korkutucu bir hale geldi.
Çevredekilerin ihbarına göre sapığı olduğu düşünülen adamın şarkıcının evine zorla girmeye çalıştığı görülmüş.
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Alınan bir diğer bilgiye göre suçlunun yaklaşık bir aydır evinin yakınlarında gizlenerek evi gözetlediği öğrenildi.
Komşular tarafından fark edilen adam Taylor Swift'i görmek istediği için beklediğini söylemiş, polise şikayet edilmesine rağmen şarkıcının evine girmeye çalışana kadar müdahale edilmemiş.
Karşı koymadan polis merkezine götürülen ve göz altına alınan adam ünlü ismin büyük bir hayranı olduğunu söyledi.
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