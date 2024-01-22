Işın Karaca Son Dönemde Botokslarıyla Gündeme Gelen Erkek Sanatçılar Konusunda Rest Çekti

Son dönemde magazin gündeminde yer alan konulardan bir tanesi de erkek sanatçıların yaptırmış olduğu botokslar. Kendileri de bu konu hakkında konuşsa da sosyal medyada eleştiriler devam ediyor. Günaydın'dan Gökhan Gökduman'ın haberine göre Işın Karaca bu konuda resti çekerek son noktayı koydu.