Işın Karaca Son Dönemde Botokslarıyla Gündeme Gelen Erkek Sanatçılar Konusunda Rest Çekti
Işın Karaca Son Dönemde Botokslarıyla Gündeme Gelen Erkek Sanatçılar Konusunda Rest Çekti
Son dönemde magazin gündeminde yer alan konulardan bir tanesi de erkek sanatçıların yaptırmış olduğu botokslar. Kendileri de bu konu hakkında konuşsa da sosyal medyada eleştiriler devam ediyor. Günaydın'dan Gökhan Gökduman'ın haberine göre Işın Karaca bu konuda resti çekerek son noktayı koydu.
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Uzun yıllar sonra Türkiye'ye dönen ve müzik çalışmalarına hız kesmeden devam eden Gökhan Özen'in yüzündeki değişim magazinde büyük bir tartışma konusu olmuştu hatırlarsanız.
Ardından bir de yaptırdığı botoksun pişmanlığını anlatan ve herkesi güldüren Rafet El Roman'ın hali gündeme gelmişti.
Tabii gündem sanatçıların yaptırdığı estetik işlemler olunca Mustafa Sandal'ın da değişimi yeniden gündeme gelmişti.
Bir de Emrah var tabii eleştirilerden nasibini alan.
Son dönemde oldukça konuşulan bu konunun ardından Işın Karaca da konu hakkındaki yorumunu paylaştı.
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Kadınların önlem almak adına bu işlemlere daha erken başladığı için gözlerin onları böyle görmeye alıştığını, bu sebepten konunun gündeme gelmediğini dile getiriyor.
Estetik tartışmalarını sempatik bulduğunu söyleyen Işın Karaca, erkeklerin yaptırdığı bu işlemler sonrası gelen eleştirilere de rest çekiyor.
"Kim kendini nasıl rahat hissediyorsa öyle davransın."
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