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Işın Karaca Son Dönemde Botokslarıyla Gündeme Gelen Erkek Sanatçılar Konusunda Rest Çekti

Işın Karaca Son Dönemde Botokslarıyla Gündeme Gelen Erkek Sanatçılar Konusunda Rest Çekti

GNS
GNS - Onedio Editörü
22.01.2024 - 11:57

Son dönemde magazin gündeminde yer alan konulardan bir tanesi de erkek sanatçıların yaptırmış olduğu botokslar. Kendileri de bu konu hakkında konuşsa da sosyal medyada eleştiriler devam ediyor. Günaydın'dan Gökhan Gökduman'ın haberine göre Işın Karaca bu konuda resti çekerek son noktayı koydu.

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Uzun yıllar sonra Türkiye'ye dönen ve müzik çalışmalarına hız kesmeden devam eden Gökhan Özen'in yüzündeki değişim magazinde büyük bir tartışma konusu olmuştu hatırlarsanız.

Uzun yıllar sonra Türkiye'ye dönen ve müzik çalışmalarına hız kesmeden devam eden Gökhan Özen'in yüzündeki değişim magazinde büyük bir tartışma konusu olmuştu hatırlarsanız.

Ünlü sanatçının verdiği bir röportaj esnasında çekilen görüntülerindeki değişimi estetik iddialarını beraberinde getirmişti. Gökhan Özen ise estetik olmadığını ve sağlık amaçlı bir operasyon geçirdiğini açıklamıştı. Bu durumun da görüntüsünü etkilediğini belirtmişti.

Ardından bir de yaptırdığı botoksun pişmanlığını anlatan ve herkesi güldüren Rafet El Roman'ın hali gündeme gelmişti.

Ardından bir de yaptırdığı botoksun pişmanlığını anlatan ve herkesi güldüren Rafet El Roman'ın hali gündeme gelmişti.

Sosyal medyada değişimiyle ilgili yorumları gören ve estetik olmadığını fakat botoks yaptırdığını söyleyen şarkıcı, pişman olduğunu da belirtmişti. 'Botoks yaptırdım, yaptırmaz olaydım' diyen El Roman, 'karizmam yok oldu.' diyerek isyan etmişti.

Tabii gündem sanatçıların yaptırdığı estetik işlemler olunca Mustafa Sandal'ın da değişimi yeniden gündeme gelmişti.

Tabii gündem sanatçıların yaptırdığı estetik işlemler olunca Mustafa Sandal'ın da değişimi yeniden gündeme gelmişti.

Gökhan Özen ve Rafet El Roman'ın ardından yüzündeki değişimle gündemde dikkat çeken isimlerden bir tanesi de Mustafa Sandal oldu. Yüzündeki değişim 'bu dolgu herhalde' dedirtmişti.

Bir de Emrah var tabii eleştirilerden nasibini alan.

Bir de Emrah var tabii eleştirilerden nasibini alan.

Emrah da yüzüne işlem uygulanmasının ardından dikkat çeken ve konuşulan isimlerden biri haline gelmişti.

Son dönemde oldukça konuşulan bu konunun ardından Işın Karaca da konu hakkındaki yorumunu paylaştı.

Son dönemde oldukça konuşulan bu konunun ardından Işın Karaca da konu hakkındaki yorumunu paylaştı.

Günaydın'dan Gökhan Gökduman'ın haberine göre Işın Karaca, kadınların yıllardır bu işlemlerle haşır neşir olduğunu fakat dikkat çekmediğini söylüyor.

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Kadınların önlem almak adına bu işlemlere daha erken başladığı için gözlerin onları böyle görmeye alıştığını, bu sebepten konunun gündeme gelmediğini dile getiriyor.

Kadınların önlem almak adına bu işlemlere daha erken başladığı için gözlerin onları böyle görmeye alıştığını, bu sebepten konunun gündeme gelmediğini dile getiriyor.

'Birçok kadın yıllardır botoks yaptırıyor ama onların bu işlemi dikkat çekmiyor. Çoğu kadın 30'lu yaşlardan itibaren operasyon geçirdiği için onlara göz alışıyor.'

Estetik tartışmalarını sempatik bulduğunu söyleyen Işın Karaca, erkeklerin yaptırdığı bu işlemler sonrası gelen eleştirilere de rest çekiyor.

Estetik tartışmalarını sempatik bulduğunu söyleyen Işın Karaca, erkeklerin yaptırdığı bu işlemler sonrası gelen eleştirilere de rest çekiyor.

'Ama erkeklerin bir anda bu kadar büyük değişimi tabii ki göze batıyor. Ben yine de estetik tartışmalarını son derece sempatik buluyorum.'

"Kim kendini nasıl rahat hissediyorsa öyle davransın."

"Kim kendini nasıl rahat hissediyorsa öyle davransın."

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

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