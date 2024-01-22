Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman Kızıl Saç Akımına Filtreyle Katıldı: "Kendimi Mary Jane Sandığımdan"
Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman Kızıl Saç Akımına Filtreyle Katıldı: "Kendimi Mary Jane Sandığımdan"
Hande Erçel'le beraber başlayan kızıl saç trendi hızla yayılıyor. Saçını gerçekten boyatmasalar bile filtre kullanarak kızıla dönenlerler kervanına Kızılcık Şerbeti'nde 'Alev' karakteriyle ortalığı yakıp yakına Müjde Uzman da katıldı. Detaylar 👇
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Paylaşımlarıyla, giyim ve kuşamıyla, özel hayatıyla kısacası her hareketiyle olay olan Hande Erçel derin bir nefes alsa konuşuluyor.
Ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda kumrallıktan kızıllığa hiç beklenmedik bir geçiş yaptı biliyorsunuz. Keşfette her an karşımıza çıkan Hande'nin kızıl saçları magazin dünyasında yeni bir trend başlattı resmen.
Henüz Hande Erçel'in kızıl olmasına gözümüz alışıyordu ki, yeni bir bomba daha patladı. Aynen Aynen dizisiyle herkesi kahkahalara boğan Nilperi Şahinkaya da sarı saçlarını kızıla boyadı.
Genç oyuncunun kızıl saçlı yeni imajının ömrü ise beklediğimiz gibi uzun olmadı. Sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım yapan Nilperi, kendisinin yeniden sarışın olduğunu gösterdi.
Ünlüler arasında mini bir akıma dönüşen kızıl saç rengi furyasına katılan isimlerden bir diğer de tüm Türkiye'ye "Aşkın Olayım" dedirten Simge oldu.
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Tabii, gerçekte saçlarını boyatmadı güzel şarkıcı. Instagram filtresi kullanarak kızıl olan Simge'nin "Yapsak mı bi delilik?" notuyla yaptığı paylaşım Erçel'e bir gönderme olarak yorumlandı.
Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği ikonik karakter "Alev" ile ekranlara ayrı bir hava katan Müjde Uzman da bu trende uydu.
Ateş kızılı bir saç filtresi kullanan başarılı oyuncu "Üniversite zamanlarında bir ara saçım bu renkti. Kendimi Peter Parker'ın sevgilisi Mary Jane sandığımdan 🫶 Keşke yine yapsam" notunu düştü.
Sizce Müjde Uzman saçlarını kızıla boyasa nasıl olurdu?
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