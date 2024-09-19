Alper Kul'un Güldür Güldür'den Ayrılık Nedeninden Müge Anlı'dan Kaçan Adama TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Alper Kul'un Güldür Güldür'den Ayrılık Nedeninden Müge Anlı'dan Kaçan Adama TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
19 Eylül Perşembe günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. vSurvivor'da özellikle güzelliğiyle büyüleyen milli futbolcumuz Aycan Yanaç, Turabi'nin de yer aldığı Exatlon Almanya'ya katılmıştı. Yarışmada Dennis'le yakınlaşan Aycan'ın romantik bakışması kameralara yansıdı.
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2. MasterChef Türkiye'de Mehmet Şef tarafından acımasızca azarlanan Semih stüdyoyu terk etmişti. "Diskalifiye edilir mi?" sorularının yükseldiği yarışmada yaşanan olay sonrası Semih ne yaptı?
3. Üçüncü sezonunun ilk bölümüyle geçtiğimiz hafta ekrana gelen Yalı Çapkını'nın setinde kaos olduğu iddia edildi. Mert Ramazan Demir'le barışan Afra Saraçoğlu'nun yeni partneri Cem Söküt'ün kendisine dokunmasından rahatsız olduğu iddia edildi.
4. Sandık Kokusu'nda Karsu karakterine hayat veren Özge Özpirinçci'nin senaryoda yer almadığı halde zılgıt çekerek sahneye girmesi herkesi kahkahaya boğdu. Sahnenin doğaçlama olduğu ve bölüme sonradan eklendiği ortaya çıktı.
5. 13. sezonuyla ekrana gelecek Güldür Güldür Show'da herkesi üzen bir ayrılık yaşanmıştı. Ekibin en sevilen isimlerinden biri olan Alper Kul, yeni sezonda yer almayacağını açıklamıştı. Ünlü oyuncunun ayrılık nedeni belli oldu!
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6. Esra Erol'da yine tüm Türkiye'yi sarsan bir olay işlendi. Yabancı uyruklu Zahid tarafından istismara uğrayan 15 yaşındaki zihinsel engelli Pınar Deniz, daha sonra annesi tarafından istismarcısı ile evlendirilirken "Beni istismar eden öz babamdır" diyerek ayrıca babasına da iftira atmış.
7. Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin geçtiği meşhur yalı, Sarıyer Gazetesi'nin özel haberine göre satışa çıkarıldı. Yalının fiyatı ise dudak uçuklatan cinsten...
8. NOW'ın sevilen dizisi Kızıl Goncalar'da Zeynep'i canlandıran Mina Demirtaş, dizi setinde ders çalışırken görüntülendi.
9. MasterChef Türkiye jürisi Mehmet Şef 7 sezondur aşırı gergin halleriyle yarışmacılara zor anlar yaşattı. Mehmet Şef'in aşırı sinirli halleri ve yarışmacıları azarlaması sonunda izleyicileri bıktırdı.
10. Hafta içi her gün atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Müge Anlı, Narin Güran olayını işlemediği için kendisine tepki gösterenlere yanıt vermişti. Anlı'nın bu açıklamasını üzerine alınan Demet Akalın, X hesabı üzerinden tartışmanın fitilini ateşlerken Müge Anlı'dan hamle gecikmedi.
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11. Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, Saba Tümer'in YouTube kanalına konuk oldu. Tümer'in sorularını yanıtlayan Civelek, yeni sezon hakkında bomba bir açıklama yaptı.
12. Kızıl Goncalar yeni sezonda ilk bölümüyle 30 Eylül'de ekranlarda olacak. Yapımcı Faruk Turgut'un açıklamalarına göre yeni sezonda Meryem ve Levent aşkı izleyeceğiz!
13. Survivor Türkiye'de 2 kez şampiyon olarak Ogeday'la bu rekoru paylaşan Turabi Çamkıran, son olarak Almanya'daki Exatlon'da yarışmacı olarak yer alıyor. Turabi burada da tarzından ödün vermeyerek özlü sözler söylemeye devam etti.
14. Yalı Çapkını 3. sezonu başrollere başka partnerlerin getirilmesiyle yoğun tepki toplamış ve dizi izleyicisini kaybetmişti. Yalı Çapkını'nın 75. bölüm 3. fragmanı izleyicilere tam olarak istediğini verirken fragmana gelen yorumlar izleyicilerin geri dönüşünü müjdeledi.
15. Müge Anlı bugünkü yayınında Narin ile ilgili yapılan yayınlara 'Müge Anlı gazeteciliği' diyenlere tepki göstermişti. Demet Akalın ise bu sözleri üstüne alınınca ortalık karıştı. Akalın, sosyal medya hesabından "Bana sallamana gerek yok" diye yazdı.
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16. MasterChef Türkiye'nin geçen akşamki yayınında Mehmet Şef'in yarışmacı Kerem'e çıkışı çok farklı anlaşıldı. X/Twitter'da @Fridaaka41 adlı bir kullanıcının yorumu Mehmet Şef Kerem'i kıskanıyor mu dedirtti.
17. Müge Anlı bugünkü yayınında Narin ile ilgili yayın yapanlar için "Müge Anlı gazeteciliği" diyenlere tepki gösterdi. "Ben öyle günlerce aynı konuyu işlemem" diyen Anlı, bir kez daha farkını ortaya koydu.
18. Prens dizisiyle ününe ün katan Giray Altınok bir programda Alper Kul ile nasıl karıştırıldığını ve Adana'da başına gelen trajikomik bir olayı anlattı. Gelin o anlara hep birlikte bakalım.
19. Müge Anlı'da 18 yıl önce Kastamonu'da kaybolan 50 yaşındaki Hatice Musaoğlu aranıyordu. Kızları abilerinden şüpheleniyordu. Abi Aydın Musaoğlu, program sonrası yayından kaçtı. Polis ekipleri otobüste yakaladılar.
20. Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisi ikinci bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Dizinin başrol oyuncusu Gonca Vuslateri de bizimle diziyi izledi. Sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
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21. MasterChef'in yeni bölüm fragmanında Mehmet Şef ile Semih arasında yaşanan gerilim herkesi şok etti. Semih, Mehmet Şef'in sert sözlerinin ardından stüdyoyu terk etti.
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