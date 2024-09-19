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Ekipten Ayrıldığını Açıklamıştı: Alper Kul'un Güldür Güldür Show'dan Ayrılma Nedeni Belli Oldu!

Ekipten Ayrıldığını Açıklamıştı: Alper Kul'un Güldür Güldür Show'dan Ayrılma Nedeni Belli Oldu!

Güldür Güldür
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
19.09.2024 - 21:56

13. sezonuyla ekrana gelecek Güldür Güldür Show'da herkesi üzen bir ayrılık yaşanmıştı. Ekibin en sevilen isimlerinden biri olan Alper Kul, yeni sezonda yer almayacağını açıklamıştı. Ünlü oyuncunun ayrılık nedeni belli oldu!

Kaynak: https://www.haber.com/dizi-haberleri/...
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İzlerken kahkahaya boğulduğumuz Güldür Güldür Show, 14 Ekim'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

İzlerken kahkahaya boğulduğumuz Güldür Güldür Show, 14 Ekim'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

13. sezonunu merakla beklediğimiz programın başlamasına kısa bir süre kala üzücü bir haber almış, Alper Kul'un ekipten ayrıldığını öğrenmiştik.

13. sezonunu merakla beklediğimiz programın başlamasına kısa bir süre kala üzücü bir haber almış, Alper Kul'un ekipten ayrıldığını öğrenmiştik.

Detaylar:

Programın en sevilen karakterlerinden biri olan Alper Kul'un neden bu kararı aldığı da merak konusu olmuştu haliyle.

Programın en sevilen karakterlerinden biri olan Alper Kul'un neden bu kararı aldığı da merak konusu olmuştu haliyle.

İddiaya göre ünlü oyuncu bir süre ekranlara ara vermek ve sinema projelerinde yer almak istiyormuş.

İddiaya göre ünlü oyuncu bir süre ekranlara ara vermek ve sinema projelerinde yer almak istiyormuş.

Bu da ileride ekibe geri dönebileceği anlamına geliyor.

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