Ekipten Ayrıldığını Açıklamıştı: Alper Kul'un Güldür Güldür Show'dan Ayrılma Nedeni Belli Oldu!

13. sezonuyla ekrana gelecek Güldür Güldür Show'da herkesi üzen bir ayrılık yaşanmıştı. Ekibin en sevilen isimlerinden biri olan Alper Kul, yeni sezonda yer almayacağını açıklamıştı. Ünlü oyuncunun ayrılık nedeni belli oldu!