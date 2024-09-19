Yalı Çapkını Setinde Şok İddia: Afra Saraçoğlu Yeni Partnerinin Kendisine Dokunmasından Rahatsız mı Oldu?
Yalı Çapkını Setinde Şok İddia: Afra Saraçoğlu Yeni Partnerinin Kendisine Dokunmasından Rahatsız mı Oldu?
Üçüncü sezonunun ilk bölümüyle geçtiğimiz hafta ekrana gelen Yalı Çapkını'nın setinde kaos olduğu iddia edildi. Mert Ramazan Demir'le barışan Afra Saraçoğlu'nun yeni partneri Cem Söküt'ün kendisine dokunmasından rahatsız olduğu iddia edildi.
Kaynak: Magazin Gözü
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Reyting rekortmeni dizi Yalı Çapkını, geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümüyle üçüncü sezona hızlı bir giriş yaptı.
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2 yıl zaman atlamalı olarak karşımıza çıkan dizide, Seyran'ın ve Ferit'in ayrı partnerlere sahip olmasını izlemiştik.
Dizide Seyran'ın partneri Sinan olarak kadroya dahil olan Cem Söküt'le ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.
İddiaya göre Mert Ramazan Demir'le barışan Afra Saraçoğlu, sette Cem Söğüt'ün kendisine dokunmasından rahatsız olmuş ve yalnızca çekimler sırasında kendisine dokunabileceğini söylemiş.
Siz bu iddiayla ilgili ne düşünüyorsunuz?
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