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Doğaçlamaymış: Sandık Kokusu Setinde Aniden Zılgıt Çeken Özge Özpirinçci'nin Sahnesi Sonradan Eklenmiş!

Doğaçlamaymış: Sandık Kokusu Setinde Aniden Zılgıt Çeken Özge Özpirinçci'nin Sahnesi Sonradan Eklenmiş!

Sandık Kokusu
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
19.09.2024 - 23:00

Sandık Kokusu'nda Karsu karakterine hayat veren Özge Özpirinçci'nin senaryoda yer almadığı halde zılgıt çekerek sahneye girmesi herkesi kahkahaya boğdu. Sahnenin doğaçlama olduğu ve bölüme sonradan eklendiği ortaya çıktı.

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Show TV ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu, ikinci sezonunun ilk bölümüyle 18 Eylül'de izleyicisiyle buluştu.

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu, ikinci sezonunun ilk bölümüyle 18 Eylül'de izleyicisiyle buluştu.

Yeni karakterlerinin çokça beğenildiği diziden gelen bir kamera arkası görüntüsü, settekiler kadar izleyenleri de kahkahaya boğdu.

Yeni karakterlerinin çokça beğenildiği diziden gelen bir kamera arkası görüntüsü, settekiler kadar izleyenleri de kahkahaya boğdu.

Karsu karakterini canlandıran Özge Özpirinçci'nin senaryoda olmamasına rağmen zılgıt çekerek girdiği sahne hem oyunculara, hem kameramana zor anlar yaşattı.

Karsu karakterini canlandıran Özge Özpirinçci'nin senaryoda olmamasına rağmen zılgıt çekerek girdiği sahne hem oyunculara, hem kameramana zor anlar yaşattı.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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