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"Kendine Gel, Haddini Bil!" MasterChef'te Mehmet Şef'in Azarı Yüzünden Stüdyoyu Terk Eden Semih Ne Yaptı?

"Kendine Gel, Haddini Bil!" MasterChef'te Mehmet Şef'in Azarı Yüzünden Stüdyoyu Terk Eden Semih Ne Yaptı?

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
20.09.2024 - 01:41

MasterChef Türkiye'de Mehmet Şef tarafından acımasızca azarlanan Semih stüdyoyu terk etmişti. 'Diskalifiye edilir mi?' sorularının yükseldiği yarışmada yaşanan olay sonrası Semih ne yaptı?

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MasterChef Türkiye'de büyük beğeniyle izlenen sezonda istenmeyen olaylar yaşandı.

MasterChef Türkiye'de büyük beğeniyle izlenen sezonda istenmeyen olaylar yaşandı.

Mehmet Şef'in kenara fırlattığını iddia ettiği sos sebebiyle Semih'i fazlasıyla azarlaması hem yarışmacıyı hem de izleyiciyi epey kızdırmıştı.

Mehmet Şef'in kenara fırlattığını iddia ettiği sos sebebiyle Semih'i fazlasıyla azarlaması hem yarışmacıyı hem de izleyiciyi epey kızdırmıştı.

Hatta yaşanan bu anın ardından Semih, önlüğünü çıkararak stüdyoyu terk etmişti.

Hatta yaşanan bu anın ardından Semih, önlüğünü çıkararak stüdyoyu terk etmişti.

Her ne kadar Mehmet Şef'in aşırı yükselmesi izleyiciden tepki çekse de, sosyal medyada Semih'in diskalifiye edilip edilmeyeceği sorusu ortaya çıkmıştı. Ancak Semih, yeni bölümde şeflerden özür diledi.

Tüm bu yaşananlar üstüne Semih'e destek yağdı.

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