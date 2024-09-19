Exatlon Almanya'ya Katılan Survivor Aycan'ın Dennis'le Romantik Anları Dikkatlerden Kaçmadı!
Exatlon Almanya'ya Katılan Survivor Aycan'ın Dennis'le Romantik Anları Dikkatlerden Kaçmadı!
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Güzeller güzeli milli futbolcu Aycan Yanaç, 2022 yılında Survivor'a katılmış ve büyüleyici güzelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamıştı.
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Ancak programın kendisine ağır gelmesi sebebiyle yarışmayı yarıda bırakmış ve sevenlerini bir hayli üzmüştü.
Alman televizyonlarında yayınlanan Exatlon Almanya'ya Turabi'yle birlikte katılan Aycan, bu kez yarışmada başarı sağlar mı bilemiyoruz ama belli ki aşkı bulmuş!
Şu bakışlardan bir şeyler çıkarmıştık ama...
Dennis'le şu hallerine bir bakar mısınız? İkili arasında belli ki yoğun duygular var diyorduk zaten ama son bakışmaları pek çok şeyi kanıtladı.
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Şu bakışmalara bir bakar mısınız? Aycan bu defa gerçekten aradığı aşkı bulmuş görünüyor!
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