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7 Temmuz Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

7 Temmuz Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.07.2025 - 19:38

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Twitter’ın kurucu Jack Dorsey, tamamen Bluetooth üzerinden çalışan yeni bir merkeziyetsiz mesajlaşma uygulamasının beta sürümünü duyurdu.

Twitter’ın kurucu Jack Dorsey, tamamen Bluetooth üzerinden çalışan yeni bir merkeziyetsiz mesajlaşma uygulamasının beta sürümünü duyurdu.

“Bitchat” adı verilen bu uygulama, internet altyapısına ihtiyaç duymadan iletişim kurmayı mümkün kılıyor.

Survivor 2025’e kısa sürede veda eden Efecan Dianzenza, son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor

Survivor 2025’e kısa sürede veda eden Efecan Dianzenza, son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor

8 yıllık eşi Duygu Çavdar'ı Yağmur Banda ve başka kadınlarla aldattığı iddiası olay olmuştu hatırlarsanız. İhanet iddiaları sonrası boşanan Çavdar sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Kızını paylaştığı bir gönderiye düştüğü “Bir anne olarak seni ahlaklı yetiştirmek vazifemdir” notla gündeme geldi.

Gezi Parkı eylemlerini yönlendirdiği iddiasıyla 27 Ocak’ta tutuklanan menajer Ayşe Barım, “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla hâkim karşısına çıktı.

Gezi Parkı eylemlerini yönlendirdiği iddiasıyla 27 Ocak’ta tutuklanan menajer Ayşe Barım, “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla hâkim karşısına çıktı.

Ayşe Barım hakkında 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Menajer Ayşe Barım’a destek olmak için oyuncular Serenay SarıkayaHande Erçel, Bergüzar Korel ve Birce Akalay adliye koridorlarında görüntülendi.

Sosyal medyada son günlerin en çok konuşulan konularından biri AKP’li Ahmet Hamdi Çamlı’nın X hesabından paylaştığı anket oldu.

Sosyal medyada son günlerin en çok konuşulan konularından biri AKP’li Ahmet Hamdi Çamlı’nın X hesabından paylaştığı anket oldu.

Çamlı’nın paylaştığı ankette yaptığı “Kanlı 1923 darbesi” yorumu sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Paylaşımını Instagram’da da yaparak ‘reklam’ veren Çamlı’ya sosyal medyada verilen tepkiler dinmiyor, giderek artıyor.

Eski AKP Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ismini duyduğunuzda aklınıza ilk 'Yeliz'in gelmesi kaçınılmaz

Eski AKP Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ismini duyduğunuzda aklınıza ilk 'Yeliz'in gelmesi kaçınılmaz

TBMM'de 2017 yılında Genel Kurulu'dan 'Yeliz' kullanıcı ismiyle sahte Twitter hesabından yayın yapan kişinin Ahmet Hamdi Çamlı olduğu ortaya çıkmıştı. Bunun ortaya çıkmasınında nedeni ise yayın sırasında ön kameranın kendisine geçmesi olmuştu. Son olarak Çamlı, X hesabından yine skandal ifadelere yer verdi. 'Kanlı 1923' yorumunda bulunan Çamlı'ya tepki yağdı. Bu Çamlı'nın ilk skandalı değildi. İşte AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı'nın her biri ayrı tuhaf olayları.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan personel sayısının 12'ye yükseldiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan personel sayısının 12'ye yükseldiğini duyurdu.

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, 12 askerin şehit olduğu metan gazı felaketinin tüm detaylarını anlattı. Özay Şendir’in haberine göre; mağarada mahsur kalan 7 asker de yoğun bakıma alındı.

Ticaret Bakanlığı firmalaya yönelik uyguladığı haksız rekabet denetimlerini sürdürüyor.

Ticaret Bakanlığı firmalaya yönelik uyguladığı haksız rekabet denetimlerini sürdürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 2025 yaz dönemi atama sürecini tamamladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 2025 yaz dönemi atama sürecini tamamladı.

Bu süreçte en çok göze çarpan isimlerden biri, Mali Suçlar Şube Müdürü Hakan Dulkadir oldu. Dulkadir, daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlarda önemli bir rol oynamıştı ve şimdi Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Diğer dikkat çeken atama ise ATV'de program yapan Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü olarak atanması oldu.

Son dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki açıklamalarıyla gündem olan oyuncu Metin Yıldız, bu açıklamalar sonrasında TRT’nin bir dizisinde rol almaya başlamıştı.

Son dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki açıklamalarıyla gündem olan oyuncu Metin Yıldız, bu açıklamalar sonrasında TRT’nin bir dizisinde rol almaya başlamıştı.

Ocak ayında tutuklandıktan sonra bugün ilk kez hakim karşısına çıkan menajer Ayşe Barım’ın maskesinde Metin Yıldız’ın tanık olarak davaya katıldığı ortaya çıktı.

Menajer Ayşe Barım'ım Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davada ara karar açıklandı.

Menajer Ayşe Barım'ım Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davada ara karar açıklandı.

Mahkeme, Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme 1 Ekim’e ertelendi.

Karar sonrası mahkeme salonundan çıkan ünlü isimlerin ağladıkları ve üzgün oldukları görüldü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı ErdoğanCHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 5 Haziran Cumartesi günü MYK olağanüstü toplantısının ardından gerçekleştirdiği basın toplantısındaki sözleri nedeniyle 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Herkesin aşka, evliliğe olan bakış açısı farklı.

Herkesin aşka, evliliğe olan bakış açısı farklı.

Kimisi hayatının aşkıyla beraber yaşlanmak ister, kimisi de evliliğin aşkı öldürdüğünü düşünür. Hangi tarafta olursanız olun, hatta ne tür bir ilişkide olursanız olun 'saygı' temelli bir ilişki olmazsa olmazdır. Doğan Cüceloğlu'nun deyişiyle 'insan insana' ilişkinin dayanağı da budur. 

Gelin görün ki sosyal medyada 'hamileyken eşlerinden duydukları en kırıcı lafları' paylaşan kişiler, size aşktan öte insanlığınızı, vicdanınızı sorgulatacak.

RTÜK tarafından Halk TV’ye 10 günlük karartma cezası verilmişti.

RTÜK tarafından Halk TV’ye 10 günlük karartma cezası verilmişti.

Ankara 21. İdare Mahkemesi, Halk TV avukatlarının itirazı üzerine RTÜK'ün 10 günlük ekran karartma cezasına yürütmeyi durdurma kararı verdi. RTÜK'ün karara 7 gün içinde itiraz etme hakkı var.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu sabah Ulaştırma Bakanı Roman Starovoit’i görevden aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu sabah Ulaştırma Bakanı Roman Starovoit’i görevden aldı.

Roman Starovoit’in yerine Andrey Nikitin görevlendirildi. Ancak Rusya’da yeni bir şok yaşandı. Roman Starovoit evinde öldü bulundu. Rus medyası olayın 'intihar' olduğunu yazdı. Ancak pek çok kişi 'İntihar mı cinayet mi?' sorusunu gündeme getirdi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan havyan parkından kaçan aslan eşiyle birlikte tarlasında bulunan çiftçi Süleyman Kır’a saldırmış ve Kır ağır yaralanmıştı. Sonrasında kaçan aslan öldürülmüştü.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan havyan parkından kaçan aslan eşiyle birlikte tarlasında bulunan çiftçi Süleyman Kır’a saldırmış ve Kır ağır yaralanmıştı. Sonrasında kaçan aslan öldürülmüştü.

Hastanede tedavisi süren Süleyman Kır, “at kadar vardı” dediği aslanla yaşadığı boğuşma anını anlattı.

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Eski AKP Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’nın yaptığı paylaşımda “Kanlı 1923 Darbesi” sözleri büyük tepki çekmişti.

Eski AKP Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’nın yaptığı paylaşımda “Kanlı 1923 Darbesi” sözleri büyük tepki çekmişti.

Bir dönem “Yeliz” ismiyle sahte hesaplardan paylaşımlar yaptığı da ortaya çıkan Ahmet Hamdi Çamlı tüm tepkilere rağmen paylaşımını değiştirmeden sosyal medya platformlarında reklam vermişti.

Geçtiğimiz günlerde partiden ihraç edilen eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, kendisinin ve milletvekillerinin de bulunduğu bir toplantıda Ahmet Hamdi Çamlı’nın “Bu Türk lafından tiksiniyorum” dediğini iddia etti.

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde İncirli mevkiinde seyir halindeki bir metrobüste yangın çıktı. Yangın öncesi yolcuların tahliye edildiği ortaya çıktı.

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde İncirli mevkiinde seyir halindeki bir metrobüste yangın çıktı. Yangın öncesi yolcuların tahliye edildiği ortaya çıktı.

Ekiplerin müdahalesi sonrasında yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.

Türkiye, metan gazı nedeniyle şehit düşen 12 askerine ağlıyor.

Türkiye, metan gazı nedeniyle şehit düşen 12 askerine ağlıyor.

Metan gazı nedeniyle şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık’ın mart ayında mağaraya girmeden önce çekilmiş görüntüleri ve Kur’an-ı Kerim okuduğu anlar sosyal medyada gündem oldu.

Geçtiğimiz sezon attığı gollerle lige damga vuran Victor Osimhen’den Galatasaraylı taraftarlara müjde geldi.

Geçtiğimiz sezon attığı gollerle lige damga vuran Victor Osimhen’den Galatasaraylı taraftarlara müjde geldi.

Osimhen’in arkadaşı da olan gazeteci Buchi Laba, Osimhen ile Galatasaray anlaştığını açıkladı.

Galatasaray, Osimhen’in bonservisinin bulunduğu Napoli ile görüşmelerini ise sürdürüyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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