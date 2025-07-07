7 Temmuz Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Twitter’ın kurucu Jack Dorsey, tamamen Bluetooth üzerinden çalışan yeni bir merkeziyetsiz mesajlaşma uygulamasının beta sürümünü duyurdu.
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Survivor 2025’e kısa sürede veda eden Efecan Dianzenza, son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor
Gezi Parkı eylemlerini yönlendirdiği iddiasıyla 27 Ocak’ta tutuklanan menajer Ayşe Barım, “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla hâkim karşısına çıktı.
Sosyal medyada son günlerin en çok konuşulan konularından biri AKP’li Ahmet Hamdi Çamlı’nın X hesabından paylaştığı anket oldu.
Eski AKP Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ismini duyduğunuzda aklınıza ilk 'Yeliz'in gelmesi kaçınılmaz
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan personel sayısının 12'ye yükseldiğini duyurdu.
Ticaret Bakanlığı firmalaya yönelik uyguladığı haksız rekabet denetimlerini sürdürüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 2025 yaz dönemi atama sürecini tamamladı.
Son dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki açıklamalarıyla gündem olan oyuncu Metin Yıldız, bu açıklamalar sonrasında TRT’nin bir dizisinde rol almaya başlamıştı.
Menajer Ayşe Barım'ım Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davada ara karar açıklandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, tazminat davası açtı.
Herkesin aşka, evliliğe olan bakış açısı farklı.
RTÜK tarafından Halk TV’ye 10 günlük karartma cezası verilmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu sabah Ulaştırma Bakanı Roman Starovoit’i görevden aldı.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan havyan parkından kaçan aslan eşiyle birlikte tarlasında bulunan çiftçi Süleyman Kır’a saldırmış ve Kır ağır yaralanmıştı. Sonrasında kaçan aslan öldürülmüştü.
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Eski AKP Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’nın yaptığı paylaşımda “Kanlı 1923 Darbesi” sözleri büyük tepki çekmişti.
İstanbul’un Bakırköy ilçesinde İncirli mevkiinde seyir halindeki bir metrobüste yangın çıktı. Yangın öncesi yolcuların tahliye edildiği ortaya çıktı.
Türkiye, metan gazı nedeniyle şehit düşen 12 askerine ağlıyor.
Geçtiğimiz sezon attığı gollerle lige damga vuran Victor Osimhen’den Galatasaraylı taraftarlara müjde geldi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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