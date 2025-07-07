Putin Bu Sabah Görevden Aldı: Evinde Ölü Bulundu!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu sabah görevden aldığı Roman Starovit evinde ölü bulundu.

Putin, Ulaştırma Bakanı Roman Starovoit’in görev alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı. Putin, 1 yıl önce göreve getirilen Starovoit’in yerine Şubat ayından bu yana Ulaştırma Bakan Yardımcılığı yapan Andrey Nikitin’i Ulaştırma Bakan Vekili olarak görevlendirmişti.

Görevlendirmeden kısa süre önce Nikitin ile Kremlin'de bir görüşme gerçekleştiren Putin, 'Size kariyer basamaklarında bir adım daha atmanızı ve Rusya'nın Ulaştırma Bakan Vekili olarak çalışmanızı teklif etmek istiyorum. Başbakan profesyonel ve kişisel niteliklerinizi ve oldukça kısa bir sürede elde ettiğiniz sonuçları çok takdir ediyor' ifadelerini kullandı.