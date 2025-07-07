Putin Bu Sabah Görevden Aldı: Evinde Ölü Bulundu!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu sabah Ulaştırma Bakanı Roman Starovoit’i görevden aldı. Roman Starovoit’in yerine Andrey Nikitin görevlendirildi. Ancak Rusya’da yeni bir şok yaşandı. Roman Starovoit evinde öldü bulundu. Rus medyası olayın 'intihar' olduğunu yazdı. Ancak pek çok kişi 'İntihar mı cinayet mi?' sorusunu gündeme getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rusya’dan şok haber geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Reuters’un Rus haber ajansına dayandırdığı haberde Starovoit’in ‘intihar’ ettiği belirtildi.
"Onun öldürüldüğüne bahse girmeye hazırım."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın