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Putin Bu Sabah Görevden Aldı: Evinde Ölü Bulundu!

Putin Bu Sabah Görevden Aldı: Evinde Ölü Bulundu!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.07.2025 - 16:41

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu sabah Ulaştırma Bakanı Roman Starovoit’i görevden aldı. Roman Starovoit’in yerine Andrey Nikitin görevlendirildi. Ancak Rusya’da yeni bir şok yaşandı. Roman Starovoit evinde öldü bulundu. Rus medyası olayın 'intihar' olduğunu yazdı. Ancak pek çok kişi 'İntiharcinayet mi?' sorusunu gündeme getirdi.

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Rusya’dan şok haber geldi.

Rusya’dan şok haber geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu sabah görevden aldığı Roman Starovit evinde ölü bulundu. 

Putin, Ulaştırma Bakanı Roman Starovoit’in görev alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı. Putin, 1 yıl önce göreve getirilen Starovoit’in yerine Şubat ayından bu yana Ulaştırma Bakan Yardımcılığı yapan Andrey Nikitin’i Ulaştırma Bakan Vekili olarak görevlendirmişti.

Görevlendirmeden kısa süre önce Nikitin ile Kremlin'de bir görüşme gerçekleştiren Putin, 'Size kariyer basamaklarında bir adım daha atmanızı ve Rusya'nın Ulaştırma Bakan Vekili olarak çalışmanızı teklif etmek istiyorum. Başbakan profesyonel ve kişisel niteliklerinizi ve oldukça kısa bir sürede elde ettiğiniz sonuçları çok takdir ediyor' ifadelerini kullandı.

Reuters’un Rus haber ajansına dayandırdığı haberde Starovoit’in ‘intihar’ ettiği belirtildi.

Reuters’un Rus haber ajansına dayandırdığı haberde Starovoit’in ‘intihar’ ettiği belirtildi.

Reuters'ın haberinde 'Izvestiya haber ajansının bir kaynağa dayanarak pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre kendini vurdu' ifadeleri yer aldı. Sosyal medyada pek çok kişi 'İntiharcinayet mi?' sorusunu yöneltti.

"Onun öldürüldüğüne bahse girmeye hazırım."

"Onun öldürüldüğüne bahse girmeye hazırım."
twitter.com

Ukrayna'dan paylaşımlar yapan '@BohuslavskaKate' isimli X kullanıcısı ise şu paylaşımı yaptı:

'Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanlığı'ndan Putin tarafından bugün görevden alınan Kursk Oblastı eski valisi Roman Starovoit, Odintsovo'daki evinde vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Resmi açıklama intihar ettiği yönünde.

Bakanlık görevinden habersiz ve gerekçesiz olarak alındı.

Starovoit'in, valilik görevi sırasında Kursk Oblastı'nda askeri altyapı inşaatı için tahsis edilen fonların zimmete geçirildiği iddiasıyla bağlantılı olduğu bildirildi.

Geçtiğimiz yılın mayıs ayında Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanlığı'na atanması, kamuoyunda kovuşturmadan bir 'kurtuluş' olarak değerlendirilmişti.

Ancak bugün, muhtemelen Rus havaalanlarındaki drone saldırıları nedeniyle ulaşımın çökmesi nedeniyle herhangi bir açıklama yapılmadan bu görevinden alındı.

Ve onun öldürüldüğüne bahse girmeye hazırım.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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