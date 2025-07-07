Aileler Dikkat, Bakanlık Kararını Verdi: Cocomelon Marka Oyuncak Geri Çağrıldı!
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜBİS) çocuklu aileleri yakından ilgilendiren bir karar paylaştı. Karara göre Cocomelon marka oyuncaklar geri çağrıldı. İşte detaylar!
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Evinde bu oyuncak olan aileler dikkat!
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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