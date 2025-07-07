Aileler Dikkat, Bakanlık Kararını Verdi: Cocomelon Marka Oyuncak Geri Çağrıldı!

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden 7 Temmuz 2025 tarihli bir duyuru paylaştı. 'Cocomelon' marka oyuncak bebeklerin, 'dolgu liflerinin dışarı çıkması' nedeniyle gönüllü geri çağırma kararı alındığı ifade edildi.

Cocomelon nedir?

Cocomelon, özellikle 0–6 yaş arası çocuklara yönelik eğitici ve eğlenceli içerikler sunan bir çocuk YouTube kanalı ve dijital çizgi film markası olarak geniş kitlelere ulaşıyor. 2006 yılında Amerika'da kurulan Cocomelon, başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanında YouTube platformunda yakından takip ediliyor. Cocomelon'un YouTube üzerinde 195 milyon abonesi bulunuyor.

Ünü sınırları aşan animasyonun oyuncakları da çocuklar tarafından ilgi görüyor.