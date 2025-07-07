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Aileler Dikkat, Bakanlık Kararını Verdi: Cocomelon Marka Oyuncak Geri Çağrıldı!

Aileler Dikkat, Bakanlık Kararını Verdi: Cocomelon Marka Oyuncak Geri Çağrıldı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.07.2025 - 16:06

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜBİS) çocuklu aileleri yakından ilgilendiren bir karar paylaştı. Karara göre Cocomelon marka oyuncaklar geri çağrıldı. İşte detaylar!

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Evinde bu oyuncak olan aileler dikkat!

Evinde bu oyuncak olan aileler dikkat!

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden 7 Temmuz 2025 tarihli bir duyuru paylaştı. 'Cocomelon' marka oyuncak bebeklerin, 'dolgu liflerinin dışarı çıkması' nedeniyle gönüllü geri çağırma kararı alındığı ifade edildi.

Cocomelon nedir?

Cocomelon, özellikle 0–6 yaş arası çocuklara yönelik eğitici ve eğlenceli içerikler sunan bir çocuk YouTube kanalı ve dijital çizgi film markası olarak geniş kitlelere ulaşıyor. 2006 yılında Amerika'da kurulan Cocomelon, başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanında YouTube platformunda yakından takip ediliyor. Cocomelon'un YouTube üzerinde 195 milyon abonesi bulunuyor.

Ünü sınırları aşan animasyonun oyuncakları da çocuklar tarafından ilgi görüyor.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) nedir?

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) nedir?

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS), vatandaşların sağlığını tehdit edebilecek ürünlere karşı bilgi edinmesini sağlayan dijital bir platformdur. Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen bu sistem aracılığıyla yapılan denetimler sonucunda güvensiz bulunan ürünlerle ilgili ayrıntılı verileri kamuoyuyla paylaşılrı.

Vatandaşlar, GÜBİS üzerinden özellikle çocuk oyuncakları, tekstil ürünleri, elektronik cihazlar ve günlük hayatta sıkça kullanılan diğer eşyalar hakkında güvenlik durumunu kontrol edebilir. 

GÜBİS'e ulaşmak için guvensiz.ticaret.gov.tr adresi ziyaret edilebilir.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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