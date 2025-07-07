"Kanlı 1923" Diyen Yeliz Lakaplı Ahmet Hamdi Çamlı'nın Anlam Verilemeyen Olayları
Eski AKP Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ismini duyduğunuzda aklınıza ilk 'Yeliz'in gelmesi kaçınılmaz. TBMM'de 2017 yılında Genel Kurulu'dan 'Yeliz' kullanıcı ismiyle sahte Twitter hesabından yayın yapan kişinin Ahmet Hamdi Çamlı olduğu ortaya çıkmıştı. Bunun ortaya çıkmasınında nedeni ise yayın sırasında ön kameranın kendisine geçmesi olmuştu. Son olarak Çamlı, X hesabından yine skandal ifadelere yer verdi. 'Kanlı 1923' yorumunda bulunan Çamlı'ya tepki yağdı. Bu Çamlı'nın ilk skandalı değildi. İşte AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı'nın her biri ayrı tuhaf olayları.
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Eski AKP Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, TBMM'nin en çok konuşulan ismiydi. Peki, Ahmet Hamdi Çamlı kimdir?
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Ahmet Hamdi Çamlı, Yeliz olayı nedir?
Harf devrimine "Kıyamet gibi hata" dedi.👇🏻
Kendisini yeterlilik konusunda eleştirenlere ise cevap vermekten geri kalmadı Çamlı. Ancak onun tweetlerini okurken zorlanmamak imkansızdı.
Cumhuriyete "Çamuriyetçi" dedi.
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"Matematiği benim dedem buldu"
Tarihi çeşmeye babasının adını yazdırdı.
Anıtkabir'de mescit istedi.
Son olarak "Kanlı 1923" yorumu tepkilere neden oldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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