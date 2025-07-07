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"Kanlı 1923" Diyen Yeliz Lakaplı Ahmet Hamdi Çamlı'nın Anlam Verilemeyen Olayları

etiket "Kanlı 1923" Diyen Yeliz Lakaplı Ahmet Hamdi Çamlı'nın Anlam Verilemeyen Olayları

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.07.2025 - 12:21

Eski AKP Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ismini duyduğunuzda aklınıza ilk 'Yeliz'in gelmesi kaçınılmaz. TBMM'de 2017 yılında Genel Kurulu'dan 'Yeliz' kullanıcı ismiyle sahte Twitter hesabından yayın yapan kişinin Ahmet Hamdi Çamlı olduğu ortaya çıkmıştı. Bunun ortaya çıkmasınında nedeni ise yayın sırasında ön kameranın kendisine geçmesi olmuştu. Son olarak Çamlı, X hesabından yine skandal ifadelere yer verdi. 'Kanlı 1923' yorumunda bulunan Çamlı'ya tepki yağdı. Bu Çamlı'nın ilk skandalı değildi. İşte AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı'nın her biri ayrı tuhaf olayları.

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Eski AKP Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, TBMM'nin en çok konuşulan ismiydi. Peki, Ahmet Hamdi Çamlı kimdir?

Eski AKP Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, TBMM'nin en çok konuşulan ismiydi. Peki, Ahmet Hamdi Çamlı kimdir?

Yeliz lakabıyla tanınan eski AKP milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Necmettin Erbakan'ın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönüllü olarak şoförlüğünü yaptı. İstanbul'da AKP İl Genel Meclis Üyeliği ve AKP Belediye Meclis Üyeliğine seçildi. Türkiye İzcilik Federasyonu Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyeliği ve Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi oldu. 2014-2015 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı olarak görev ysaptı. 26. ve 27. dönemde İstanbul Milletvekili seçildi.

Ahmet Hamdi Çamlı, Yeliz olayı nedir?

Ahmet Hamdi Çamlı, Yeliz olayı nedir?

2017 yılında Meclis’te akıllara durgunluk veren bir olay yaşanmıştı. AKP milletvekili ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski şoförü Ahmet Hamdi Çamlı, ‘@yelizadeley’ kullanıcı ismiyle Periscope hesabından TBMM Genel Kurulu’ndan yayın yaparken yakalanmıştı. Yayın sırasında ön kameranın açılmasıyla ‘Yeliz’in Ahmet Hamdi Çamlı olduğu ortaya çıkmıştı. 

Ahmet Hamdi Çamlı, 2017’den bu yana ‘Yeliz’ ismiyle hafızalarda yer edindi. Öyle ki 2021 yılında TBMM’de konuşacak Ahmet Hamdi Çamlı, CHP’li vekiller tarafından “Yeliz Yeliz” sloganlarıyla alkışlarla protesto edilmişti.

Harf devrimine "Kıyamet gibi hata" dedi.👇🏻

Harf devrimine "Kıyamet gibi hata" dedi.👇🏻

'Ben Mustafa Kemal Atatürk’e saygı duyuyorum. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Yapılan işleri yanlış görüyorsak bunu söylemeliyiz. Ben harf inkılabını yanlış buluyorum. Kıyamet gibi bir hata. Bunu söylemek gerekiyor. Ama milli mücadele dönemindeki Atatürk’e sözüm yok. 1924 sonrasını tartışmalıyız. İtirazlarımız orada bizim.'

Kendisini yeterlilik konusunda eleştirenlere ise cevap vermekten geri kalmadı Çamlı. Ancak onun tweetlerini okurken zorlanmamak imkansızdı.

Kendisini yeterlilik konusunda eleştirenlere ise cevap vermekten geri kalmadı Çamlı. Ancak onun tweetlerini okurken zorlanmamak imkansızdı.

*Gazete

Cumhuriyete "Çamuriyetçi" dedi.

Cumhuriyete "Çamuriyetçi" dedi.

Cumhuriyet sevgisi olan herkese ÇAMURİYETÇİ diyecek kadar da gözü kararmıştı. 'Madencinin, tarım işçisinin, emekçinin yanındayım' diyen Türkan Şoray'ı bile hedef almaktan hiç çekinmedi.

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"Matematiği benim dedem buldu"

"Matematiği benim dedem buldu"

Perpa ziyaterinde yaptığı açıklamanın tam metni şöyle:

“Benim dedem matematiği, mühendisliği icat etmemiş olsaydı, bugün bu Alman, bu Amerikan… Bu Trump'a New York'ta oturduğu yerden bakkaldan bir torba kahvaltılık al gel ve o kahvaltılığın hesabını çıkar deseydin benim dedem matematiği, ilmi, bilimi, teknolojiyi icat etmemiş olduğu bir halde, Trump Efendi, Macron git şuradan bir kahvaltılık al kahvaltı yapalım sonra da bana hesabını çıkar deseydik vallahi billahi hesabı çıkarmak için duvar kadar tahtaya ihtiyaç duyardı.

Roma rakamları var ya bildiğimiz bir kazık iki kazık, v, çarpı yanına bir kazık koy bunlarla uğraşacaktık. Benim dedem ona dedi ki ‘geri zekalı, bak bu iş böyle olmaz. Al şu sıfırı, çarpmayı bölmeyi de hesap yapmayı öğren dedi' ve dedemi öldürdü. Bütün bu ilimi, bilimi, teknolojiyi, dedemin kütüphanesinden çaldı ve bir tane adam kalmayacasına hepsini katletti.'

Tarihi çeşmeye babasının adını yazdırdı.

Tarihi çeşmeye babasının adını yazdırdı.

İstanbul'da 1748 yılında I. Mahmud tarafından inşa ettirilen ve yine bu padişahın ismiyle de anılan tarihi Vezir Çeşmesi'ne babasının adını yazdırması ise bambaşka bir olay.

Anıtkabir'de mescit istedi.

Anıtkabir'de mescit istedi.

Her sene bu zamanlar yaptığı izan sorgusu gerektiren çıkışlarından birini bugün yine yaptı. Tüm Türkiye Ulu Önder Atatürk'ü anarken, o bambaşka bir şeyi dert edindi.

Son olarak "Kanlı 1923" yorumu tepkilere neden oldu.

Son olarak "Kanlı 1923" yorumu tepkilere neden oldu.
twitter.com

'Kadim bir geçmişe sahip Aziz Millet  ve Büyük Devlet, kanlı 1923 darbesiyle hesaplaşmadan ve helalleşmeden, Yeni,Terörsüz ve Büyük Devlet yolunda ilerleyemez..!

Bir düdük çalıp,yeni,onurlu ve beyaz bir sayfa açılmalıdır..!'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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