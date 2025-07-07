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Hamileyken Eşlerinden Duydukları Sözleri Paylaşıp Kalbimizi Paramparça Eden Kadınlar

Hamileyken Eşlerinden Duydukları Sözleri Paylaşıp Kalbimizi Paramparça Eden Kadınlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.07.2025 - 14:48

Herkesin aşka, evliliğe olan bakış açısı farklı. Kimisi hayatının aşkıyla beraber yaşlanmak ister, kimisi de evliliğin aşkı öldürdüğünü düşünür. Hangi tarafta olursanız olun, hatta ne tür bir ilişkide olursanız olun 'saygı' temelli bir ilişki olmazsa olmazdır. Doğan Cüceloğlu'nun deyişiyle 'insan insana' ilişkinin dayanağı da budur. 

Gelin görün ki sosyal medyada 'hamileyken eşlerinden duydukları en kırıcı lafları' paylaşan kişiler, size aşktan öte insanlığınızı, vicdanınızı sorgulatacak.

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"Hamileyken eşinizden duyduğunuz en kırıcı söz neydi?"

"Hamileyken eşinizden duyduğunuz en kırıcı söz neydi?"

Sağlıklı bir ilişkide, yukarıdaki cümlenin bile kurulmamasını beklersiniz. Fakat günümüzde mutlu gibi görünüp aslında mutsuz olan, özellikle de kadının ezildiği sayısız ilişki var. Sosyal medya yorumları, paylaşımları sayesinde yaşanan rezillikler de gün yüzüne çıkıyor.

Kadınlardan gelen cevaplar ise eminiz ki kalbinizi paramparça edecek.

Kadınlardan gelen cevaplar ise eminiz ki kalbinizi paramparça edecek.

Kimisi doğum şekline bile karışmış kimisi de canının çektiği tavuğu bile çok görmüştü.

"Oysa ikimizin bebeğiydi."

"Oysa ikimizin bebeğiydi."

Peki bu kaçıncı seviye kalpsizlik?

Kayınvalidelerden çekenler de var.

Kayınvalidelerden çekenler de var.

Kim gelinine böyle bir cümle kurmayı düşünebilir ki? Düşmanınız değilse, aklınızın ucundan bile geçmemeli.

Ve acı olan, bu okuduklarımızın kat kat fazlasının yaşanması.

Ve acı olan, bu okuduklarımızın kat kat fazlasının yaşanması.

Günümüzde ne yazık ki bu durumlara katlanmak zorunda olan kadınlar var. İşte tam da bu yüzden kadınların ekonomik özgürlüklerini elde etmesi son derece önemli. Eminiz ki bu hikayeler, her ailenin geçmişinde bir yerlerde saklı. İzleri ise yıllar geçse bile unutulmayacak kadar derin.

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Gelin, bu yaşananlara verilen tepkilere bir bakalım.

Gelin, bu yaşananlara verilen tepkilere bir bakalım.
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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