Hamileyken Eşlerinden Duydukları Sözleri Paylaşıp Kalbimizi Paramparça Eden Kadınlar

Günümüzde ne yazık ki bu durumlara katlanmak zorunda olan kadınlar var. İşte tam da bu yüzden kadınların ekonomik özgürlüklerini elde etmesi son derece önemli. Eminiz ki bu hikayeler, her ailenin geçmişinde bir yerlerde saklı. İzleri ise yıllar geçse bile unutulmayacak kadar derin.