Hamileyken Eşlerinden Duydukları Sözleri Paylaşıp Kalbimizi Paramparça Eden Kadınlar
Herkesin aşka, evliliğe olan bakış açısı farklı. Kimisi hayatının aşkıyla beraber yaşlanmak ister, kimisi de evliliğin aşkı öldürdüğünü düşünür. Hangi tarafta olursanız olun, hatta ne tür bir ilişkide olursanız olun 'saygı' temelli bir ilişki olmazsa olmazdır. Doğan Cüceloğlu'nun deyişiyle 'insan insana' ilişkinin dayanağı da budur.
Gelin görün ki sosyal medyada 'hamileyken eşlerinden duydukları en kırıcı lafları' paylaşan kişiler, size aşktan öte insanlığınızı, vicdanınızı sorgulatacak.
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"Hamileyken eşinizden duyduğunuz en kırıcı söz neydi?"
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Kadınlardan gelen cevaplar ise eminiz ki kalbinizi paramparça edecek.
"Oysa ikimizin bebeğiydi."
Kayınvalidelerden çekenler de var.
Ve acı olan, bu okuduklarımızın kat kat fazlasının yaşanması.
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Gelin, bu yaşananlara verilen tepkilere bir bakalım.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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