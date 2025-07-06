Arkadaşının Yazlığına Gidip "Sınıf Kini" ile Dolan Kişi Tartışma Başlattı
Yaz geldi, herkes bir şekilde tatil yapmanın yollarını aramaya başladı. Otel tatilini tercih edenler erken rezervasyon fırsatlarından yararlanırken kimileri de yazlıkları veya kamp tatillerini tercih etti. Fakat bu sene Bodrum, Marmaris gibi popüler tatil mekanlarının geçen senelere oranlara daha sakin olduğu görüldü. Vatandaşlar, ekonomik sıkıntılar nedeniyle tatile çıkmakta bile zorlandı.
Bir X kullanıcısı ise arkadaşının yazlığında tatile gitti, sosyal medyada ise bir tartışma başlattı.
Nasıl mı?
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"Sınıfsaldır mesela"
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Arkadaşının yazlığına giden kişi, sınıfsal kinle dolduğunu söyledi.
Farklı kullanıcıların yorumları ise gecikmedi.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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