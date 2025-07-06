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Yaşam
Arkadaşının Yazlığına Gidip "Sınıf Kini" ile Dolan Kişi Tartışma Başlattı

Arkadaşının Yazlığına Gidip "Sınıf Kini" ile Dolan Kişi Tartışma Başlattı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.07.2025 - 16:01

Yaz geldi, herkes bir şekilde tatil yapmanın yollarını aramaya başladı. Otel tatilini tercih edenler erken rezervasyon fırsatlarından yararlanırken kimileri de yazlıkları veya kamp tatillerini tercih etti. Fakat bu sene Bodrum, Marmaris gibi popüler tatil mekanlarının geçen senelere oranlara daha sakin olduğu görüldü. Vatandaşlar, ekonomik sıkıntılar nedeniyle tatile çıkmakta bile zorlandı.

Bir X kullanıcısı ise arkadaşının yazlığında tatile gitti, sosyal medyada ise bir tartışma başlattı.

Nasıl mı?

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"Sınıfsaldır mesela"

"Sınıfsaldır mesela"

Geçtiğimiz senelerde paylaşılan meşhur görseli sıkı bir sosyal medya kullanıcısıysanız muhtemelen hatırlarsınız. Bir kişi, deniz kenarında yenen hamburgerin 'sınıfsal' olduğunu söyleyip sosyal medyada günlerce sürecek bir tartışma başlatmıştı.

Kimileri bu görüşe hak vermiş kimileri de tepki göstermişti. Başka bir kullanıcıdan da buna benzer yeni bir paylaşım geldi.

Arkadaşının yazlığına giden kişi, sınıfsal kinle dolduğunu söyledi.

Arkadaşının yazlığına giden kişi, sınıfsal kinle dolduğunu söyledi.

Farklı kullanıcıların yorumları ise gecikmedi.

Farklı kullanıcıların yorumları ise gecikmedi.
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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