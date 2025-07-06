Arkadaşının Yazlığına Gidip "Sınıf Kini" ile Dolan Kişi Tartışma Başlattı

Yaz geldi, herkes bir şekilde tatil yapmanın yollarını aramaya başladı. Otel tatilini tercih edenler erken rezervasyon fırsatlarından yararlanırken kimileri de yazlıkları veya kamp tatillerini tercih etti. Fakat bu sene Bodrum, Marmaris gibi popüler tatil mekanlarının geçen senelere oranlara daha sakin olduğu görüldü. Vatandaşlar, ekonomik sıkıntılar nedeniyle tatile çıkmakta bile zorlandı.

Bir X kullanıcısı ise arkadaşının yazlığında tatile gitti, sosyal medyada ise bir tartışma başlattı.

Nasıl mı?