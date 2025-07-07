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Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e 500 Bin TL'lik Tazminat Davası Açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e 500 Bin TL'lik Tazminat Davası Açtı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.07.2025 - 14:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 5 Haziran Cumartesi günü MYK olağanüstü toplantısının ardından gerçekleştirdiği basın toplantısındaki sözleri nedeniyle 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 5 Temmuz'da gerçekleştirdiği basın toplantısındaki ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Avukat Hüseyin Aydın şu ifadeleri kullandı:

'CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 5 Temmuz 2025 tarihinde MYK sonrası yaptığı basın açıklamasında,

Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamları, hakaretamiz ifadeleri ve tehdit mahiyetindeki sözleri nedeniyle nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır.

Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan ve TCK 310/2 delaletiyle tehdit suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. 

Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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