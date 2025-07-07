Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e 500 Bin TL'lik Tazminat Davası Açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 5 Haziran Cumartesi günü MYK olağanüstü toplantısının ardından gerçekleştirdiği basın toplantısındaki sözleri nedeniyle 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, tazminat davası açtı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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