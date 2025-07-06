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CHP Lideri Özgür Özel Hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Başlattı

CHP Lideri Özgür Özel Hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Başlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.07.2025 - 23:08

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın gerekçesi olarak, Özel’in geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadeleri gösterildi. Başsavcılık, açıklamalarda geçen sözlerin incelemeye alındığını duyurdu.

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MYK sonrası açıklamaları soruşturma konusu oldu.

MYK sonrası açıklamaları soruşturma konusu oldu.

Adana, Antalya ve Adıyaman belediye başkanlarının gözaltına alınmasının ardından Özgür Özel, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunmuştu. 

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarında sandık çağrısı yapmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in MYK toplantısının ardından yaptığı konuşmalar nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma tutanağında 'Suç işlemeye tahrik', 'Kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret ve tehdit' suçlaması yöneltildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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