CHP Lideri Özgür Özel Hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Başlattı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın gerekçesi olarak, Özel’in geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadeleri gösterildi. Başsavcılık, açıklamalarda geçen sözlerin incelemeye alındığını duyurdu.
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MYK sonrası açıklamaları soruşturma konusu oldu.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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