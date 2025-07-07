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Mahkeme, Halk TV’nin 10 Günlük Ekran Karartma Cezasını Durdurdu!

Mahkeme, Halk TV’nin 10 Günlük Ekran Karartma Cezasını Durdurdu!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.07.2025 - 14:55

Ankara 21. İdare Mahkemesi, Halk TV avukatlarının itirazı üzerine RTÜK'ün 10 günlük ekran karartma cezasına yürütmeyi durdurma kararı verdi. RTÜK'ün karara 7 gün içinde itiraz etme hakkı var.

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RTÜK tarafından Halk TV’ye 10 günlük karartma cezası verilmişti.

RTÜK tarafından Halk TV’ye 10 günlük karartma cezası verilmişti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV’de bir konuğun sözleri nedeniyle kanala ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla 10 gün karartma cezası vermişti. Kararda Halk TV’nin 8 Temmuz gecesi 10 günlüğüne kapatılacağı açıklanmıştı. Halk TV avukatları RTÜK kararına itiraz etmişti.

Mahkeme, Halk TV’nin ekran karartma cezasını durdurdu.

Mahkeme, Halk TV’nin ekran karartma cezasını durdurdu.

Ankara 21. İdare Mahkemesi, itirazı yerine buldu ve 10 günlük ekran karartma cezasını durdurdu.

Mahkeme, RTÜK’ten ekran karatma kararına dayanak yaptığı yayının kayıtlarını, kuruldaki görüş ve tutanakları istedi. Cezanın hukuki gerekçeleri, ceza verilirken hangi yasal dayanakların esas alındığı talep edildi. Mahkeme RTÜK'e bu belgeleri sunması için 30 gün süre tanıdı.

Ancak RTÜK'ün yürütmeyi durdurma kararına 7 gün içinde itiraz etme hakkı var. Eğer mahkeme, Kuru'un 7 gün içinde yapacağı itirazını yerinde bulursa Halk TV ekranı yine de 10 gün karartılmış olacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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