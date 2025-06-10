Patron Cafer Mahiroğlu Hakkında Yakalama Kararı Çıkartılmıştı: Halk TV’ye Kayyum mu Atanacak?
Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı çıkartılmış ve Mahiroğlu yaptığı ilk açıklamada, “yalan beyanlar ve iftiralar üzerinden suçlanıyorum.” ifadelerini kullanmıştı.
TGRT Haber’de canlı yayına çıkan Barış Yarkadaş, Mahiroğlu hakkında yakalama kararının çıkarılmasını “kayyum atanması yolunda ilk işaret” olarak yorumladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, açılan soruşturma kapsamında Halk TV’ye kayyum atanabileceğini iddia etti.
Barış Yarkadaş’ın açıklamaları 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın