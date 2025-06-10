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Patron Cafer Mahiroğlu Hakkında Yakalama Kararı Çıkartılmıştı: Halk TV’ye Kayyum mu Atanacak?

Patron Cafer Mahiroğlu Hakkında Yakalama Kararı Çıkartılmıştı: Halk TV’ye Kayyum mu Atanacak?

halk tv
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.06.2025 - 22:57

Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı çıkartılmış ve Mahiroğlu yaptığı ilk açıklamada, “yalan beyanlar ve iftiralar üzerinden suçlanıyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

TGRT Haber’de canlı yayına çıkan Barış Yarkadaş, Mahiroğlu hakkında yakalama kararının çıkarılmasını “kayyum atanması yolunda ilk işaret” olarak yorumladı.

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Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

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Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, açılan soruşturma kapsamında Halk TV’ye kayyum atanabileceğini iddia etti.

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, açılan soruşturma kapsamında Halk TV’ye kayyum atanabileceğini iddia etti.

TGRT Haber’de canlı yayınına katılan Yarkadaş, “Halk TV muhalif medyada en çok izlenen televizyon. Ben de 5 sene orada program yaptı. Savcılığın gönderdiği notu görünce “eyvah” dedim. Bu karar bence kayyum atanmanın ilk işareti” ifadelerini kullandı.

Barış Yarkadaş’ın açıklamaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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