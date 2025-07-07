İstanbul Emniyeti’nde Atamalar Gerçekleşti: Müge Anlı’nın Eşi Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Oldu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 2025 yaz dönemi atama sürecini tamamladı. Bu süreçte en çok göze çarpan isimlerden biri, Mali Suçlar Şube Müdürü Hakan Dulkadir oldu. Dulkadir, daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlarda önemli bir rol oynamıştı ve şimdi Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Diğer dikkat çeken atama ise ATV'de program yapan Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü olarak atanması oldu.
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İstanbul’daki yaz dönemi emniyet atamaları kapsamında 12 ilçenin emniyet müdürü değişti.
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9 Yeni İl Emniyet Müdür Yardımcısı Atandı
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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