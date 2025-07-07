İstanbul Emniyeti’nde Atamalar Gerçekleşti: Müge Anlı’nın Eşi Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Oldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 2025 yaz dönemi atama sürecini tamamladı. Bu süreçte en çok göze çarpan isimlerden biri, Mali Suçlar Şube Müdürü Hakan Dulkadir oldu. Dulkadir, daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlarda önemli bir rol oynamıştı ve şimdi Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Diğer dikkat çeken atama ise ATV'de program yapan Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü olarak atanması oldu.