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İstanbul Emniyeti’nde Atamalar Gerçekleşti: Müge Anlı’nın Eşi Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Oldu

İstanbul Emniyeti’nde Atamalar Gerçekleşti: Müge Anlı’nın Eşi Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Oldu

Müge Anlı
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.07.2025 - 13:05

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 2025 yaz dönemi atama sürecini tamamladı. Bu süreçte en çok göze çarpan isimlerden biri, Mali Suçlar Şube Müdürü Hakan Dulkadir oldu. Dulkadir, daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlarda önemli bir rol oynamıştı ve şimdi Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Diğer dikkat çeken atama ise ATV'de program yapan Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü olarak atanması oldu.

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İstanbul’daki yaz dönemi emniyet atamaları kapsamında 12 ilçenin emniyet müdürü değişti.

İstanbul’daki yaz dönemi emniyet atamaları kapsamında 12 ilçenin emniyet müdürü değişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmaları yürüten Mali Suçlar Şube Müdürü Hakan Dulkadir, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ise Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü oldu.

2025 yaz dönemi atamalarıyla değişen ilçe emniyet müdürlükleri şöyle:

- Arnavutköy: Umut Karaöz

- Bağcılar: Mehmet Ali Taşçı

- Büyükçekmece: Turgut Coşkun

- Beşiktaş: Turan Çelik

- Beyoğlu: Murat Millitsever

- Başakşehir: Hakan Dulkadir

- Çekmeköy: Ömer Faruk Günay

- Eyüpsultan: Çağlayan Kurt

- Fatih: Osman Tınmazol

- Gaziosmanpaşa: Halis Erdoğan

- Küçükçekmece: Hasan Demirbağ

- Sarıyer: Şinasi Yüzbaşıoğlu

9 Yeni İl Emniyet Müdür Yardımcısı Atandı

9 Yeni İl Emniyet Müdür Yardımcısı Atandı

Atamalar kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne 9 yeni il emniyet müdür yardımcısı da görevlendirildi. Göreve getirilen isimler şöyle: Abdurrahman Soğuksu, Hüseyin Kaya, Korkut Okyay, Muhammet Hanifi Zengin, Cemil Erim, Lütfü Doğan, Erdem Torlak, Mehmet Baysal ve Gökhan Bambal.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli birçok şube müdürlüğünde de yeni isimler göreve başladı. İşte yeni şube müdürlükleri ve atanan isimler:

- Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme: Mustafa Parasız

- Boğaziçi Köprüleri Koruma: Salih Köse

- Çevik Kuvvet: Cengizhan Zengin

- Deniz Limanı ve Turizm (vekaleten): Adnan Ayhan

- Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları: Alper Erdem

- Hassas Bölgeleri Koruma: Azmi İlker Çiftçi

- Hukuk İşleri ve Belge Yönetimi (vekaleten): Mesut Döner

- İnşaat Emlak: Fatih Çetin

- İstanbul Havalimanı: Yusuf Erkan

- Sabiha Gökçen Havalimanı: İlyas Kayış

- İstihbarat: Halil Çetinkaya

- Kaçakçılıkla Mücadele: Orhan Şen

- Medya, Protokol ve Halkla İlişkiler: Muhsin Dumlupınar

- Strateji Geliştirme, Dış İlişkiler, İnterpol-Europol (vekaleten): Esma Yavaşca

- Tanık Koruma: Abidin Danış

- Trafik Denetleme ve Tescil (vekaleten): Tunay Başarık

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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