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Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı! 50 Bin Firmaya Rekor Ceza Kesildi

Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı! 50 Bin Firmaya Rekor Ceza Kesildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.07.2025 - 13:00

Ticaret Bakanlığı firmalaya yönelik uyguladığı haksız rekabet denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık, 2025 Ocak-Haziran döneminde yapılan denetimlerin sonuçlarını açıkladı. Buna göre 2025 Ocak-Haziran döneminde 287 bin 752 firma denetlendi. Firmalara 1.5 milyar lira ceza kesildi.

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2025 Ocak-Haziran döneminde 287 bin 752 firma incelendi.

2025 Ocak-Haziran döneminde 287 bin 752 firma incelendi.

Ticaret Bakanlığı, firmalara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde ekonomik refahını bozacak, iç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkileyecek firmalara ceza yağdı. 

2025 Ocak-Haziran döneminde 287 bin 752 firma ve 18 milyon 073 bin 112 adet ürün denetlendi. Bu kapsamda firmalara 1.5 milyar lira ceza kesildi. Haziran ayında ise denetlenen 48 bin 654 firmada 7 bin 857’sine 322.6 milyon lira ceza kesildi.

Fahiş fiyat uygulayana rekor ceza.

Fahiş fiyat uygulayana rekor ceza.

Kesilen cezaların uygulandığı sektör ve nedenleri de açıklandı. Fahiş fiyat denetimlerinde 405 gerçek ve tüzel kişiye 254.6 milyon lira ceza kesildi. 

Otomotiv sektöründe 80.1 milyon lira, emlak sektöründe 43.3 milyon lira, kuyum sektöründe 16.7 milyon lira ceza kesildi.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, reklam ve haksız ticari uygulamalar, ürün güvenliği denetimlerinde 289 milyon lira, tüketicilerin taraf olduğu sözleşmeler için 123.7 milyon lira, Reklam Kurulu tarafından haksız ticari uygulamalar için 141.1 milyon lira, Ürün Güvenliği Denetimleri kapsamında ise 24.2 milyon liralık idari para cezası uygulandı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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