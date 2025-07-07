Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı! 50 Bin Firmaya Rekor Ceza Kesildi
Ticaret Bakanlığı firmalaya yönelik uyguladığı haksız rekabet denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık, 2025 Ocak-Haziran döneminde yapılan denetimlerin sonuçlarını açıkladı. Buna göre 2025 Ocak-Haziran döneminde 287 bin 752 firma denetlendi. Firmalara 1.5 milyar lira ceza kesildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2025 Ocak-Haziran döneminde 287 bin 752 firma incelendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fahiş fiyat uygulayana rekor ceza.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın