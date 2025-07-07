Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı! 50 Bin Firmaya Rekor Ceza Kesildi

Kesilen cezaların uygulandığı sektör ve nedenleri de açıklandı. Fahiş fiyat denetimlerinde 405 gerçek ve tüzel kişiye 254.6 milyon lira ceza kesildi.

Otomotiv sektöründe 80.1 milyon lira, emlak sektöründe 43.3 milyon lira, kuyum sektöründe 16.7 milyon lira ceza kesildi.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, reklam ve haksız ticari uygulamalar, ürün güvenliği denetimlerinde 289 milyon lira, tüketicilerin taraf olduğu sözleşmeler için 123.7 milyon lira, Reklam Kurulu tarafından haksız ticari uygulamalar için 141.1 milyon lira, Ürün Güvenliği Denetimleri kapsamında ise 24.2 milyon liralık idari para cezası uygulandı.