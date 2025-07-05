Naci Görür’den Silivri’deki 3.8 Büyüklüğündeki Depremin Ardından Kritik İlk Açıklama
Marmara Denizi son günlerde hareketli. Geçen günlerde Bursa Gemlik'te art arda meydana gelen depremlerin ardından 5 Temmuz 2025'te saat 14.24'te Silivri açıklarında deprem gerçekleşti. Depremin büyüklüğü 3.8 olarak açıklandı. Marmara Depremi'nin habercisi mi?' sorusu gündem oldu. Deprem uzmanı Naci Görür'den Silivri depreminin ardından kritik açıklama geldi.
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İstanbul genelinde hissedilen deprem meydana geldi. Depremin merkezi Silivri açıkları olarak açıklandı.
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Naci Görür'den kritik ilk açıklama: "Fay zorlanıyor, stres alanı değişime uğruyor, dikkatli olunmalı."
Naci Görür'ün paylaşımına gelen yorumlardan birkaçı şöyle👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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