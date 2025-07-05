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Naci Görür’den Silivri’deki 3.8 Büyüklüğündeki Depremin Ardından Kritik İlk Açıklama

Naci Görür’den Silivri’deki 3.8 Büyüklüğündeki Depremin Ardından Kritik İlk Açıklama

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.07.2025 - 15:24

Marmara Denizi son günlerde hareketli. Geçen günlerde Bursa Gemlik'te art arda meydana gelen depremlerin ardından 5 Temmuz 2025'te saat 14.24'te Silivri açıklarında deprem gerçekleşti. Depremin büyüklüğü 3.8 olarak açıklandı. Marmara Depremi'nin habercisi mi?' sorusu gündem oldu. Deprem uzmanı Naci Görür'den Silivri depreminin ardından kritik açıklama geldi.

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İstanbul genelinde hissedilen deprem meydana geldi. Depremin merkezi Silivri açıkları olarak açıklandı.

İstanbul genelinde hissedilen deprem meydana geldi. Depremin merkezi Silivri açıkları olarak açıklandı.

AFAD, Marmara Denizi Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini açıkladı. Deprem İstanbul genelinde hissedildi. Marmara Bölgesi'nde beklenen büyük deprem nedeniyle vatandaşlar diken üstünde. Kent genelinde gerçekleşen veya hissedilen her deprem ise korku ve endişeyi artırıyor. 

Meydana gelen depremin ardından 'Marmara Depremi'nin habercisi mi?' sorusu akıllara geldi.

Naci Görür'den kritik ilk açıklama: "Fay zorlanıyor, stres alanı değişime uğruyor, dikkatli olunmalı."

Naci Görür'den kritik ilk açıklama: "Fay zorlanıyor, stres alanı değişime uğruyor, dikkatli olunmalı."
twitter.com

Prof. Dr. Naci Görür, X hesabından son yaşanan depreme dair kritik açıklamalarda bulundu:

'Marmara Denizinde, Silivri açıklarında 4,1 deprem oldu. Deprem Kumburgaz Fayı üzerinde daha önce 6,2 ile kırılmış fayın kırılmayan bir kısmı üzerinde, artçı olmalı. Kumburgaz Fayı zorlanıyor ve üzerindeki stres alanı değişime uğruyor. Yerel ve merkezi yönetim dikkatlı olmalı.'

Naci Görür'ün paylaşımına gelen yorumlardan birkaçı şöyle👇🏻

Naci Görür'ün paylaşımına gelen yorumlardan birkaçı şöyle👇🏻
twitter.com

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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