Yanan Ormanların Ortasından Yardım Feryadında Bulunan Belediye Başkanı Aynı Bölgenin Kül Olduğunu Paylaştı

Hava sıcaklıklarının artmasıyla Türkiye’de ormanlar yangınlara teslim edildi. Başta İzmir olmak üzere ülkenin 9 farklı noktasında ciğerlerimiz yandı! İzmir’de günlerce süren orman yangınları kontrol altına alınırken geriye küle dönmüş ormanlar kaldı. İzmir’in Ödemiş ilçesinde orman yangınına müdahale eden yaralanan orman işçisi Ragıp Şahin hayatını kaybetti.
Öte yandan geçen günlerde orman yangının ortasında yardım isteyen Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, bugün aynı noktanın küle döndüğünü paylaştı.
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Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, 3 Temmuz'da bu videoyu paylaşıp yardım istemişti👇🏻
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Turan, bugün paylaştığı videoda ise yardım istediği bölgenin küle döndüğünü dile getirdi👇🏻
"Bu büyük felakette canlarımızı yitirdik, ormanlarımız kül oldu, evlerimiz yandı."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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