Yanan Ormanların Ortasından Yardım Feryadında Bulunan Belediye Başkanı Aynı Bölgenin Kül Olduğunu Paylaştı

Mustafa Turan ilk videosunda 'İlçemiz çok zor durumda. Yangın hızla ilerliyor. Sabah yanından geçtiğimiz ormanlar rüzgarın da etkisi ile şu an yok oluyor. Tüm yetkili kurumlara bu felaketin önünü kesmek için acil çağrıda bulunuyoruz. Sözün bittiği yerdeyiz' ifadelerini kullanarak yardım istemişti.

Bugün yaptığı paylaşımda ise 'Yüreğimizi yakan yangın kontrol altında. Bölgede soğutma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yangında yaralanmış olan orman işçimiz Ragıp Şahin’in şehit olduğu haberini az önce öğrendik. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve çalışma arkadaşlarına sabırlar diliyorum. Bu büyük felakette canlarımızı yitirdik, ormanlarımız kül oldu, evlerimiz yandı. Büyük bir üzüntü yaşadık. Bu zor dönemdeki cansiperane çabaları, büyük imece ve dayanışmayı elbette hiç unutmayacağız. Yaraları hep beraber saracağız.

Ancak bir daha böyle büyük acılar yaşamamak için her zaman dikkatli ve tedbirli olmak zorundayız' dedi.