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Yanan Ormanların Ortasından Yardım Feryadında Bulunan Belediye Başkanı Aynı Bölgenin Kül Olduğunu Paylaştı

Yanan Ormanların Ortasından Yardım Feryadında Bulunan Belediye Başkanı Aynı Bölgenin Kül Olduğunu Paylaştı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.07.2025 - 14:21

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Hava sıcaklıklarının artmasıyla Türkiye’de ormanlar yangınlara teslim edildi. Başta İzmir olmak üzere ülkenin 9 farklı noktasında ciğerlerimiz yandı! İzmir’de günlerce süren orman yangınları kontrol altına alınırken geriye küle dönmüş ormanlar kaldı. İzmir’in Ödemiş ilçesinde orman yangınına müdahale eden yaralanan orman işçisi Ragıp Şahin hayatını kaybetti.

Öte yandan geçen günlerde orman yangının ortasında yardım isteyen Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, bugün aynı noktanın küle döndüğünü paylaştı.

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Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, 3 Temmuz'da bu videoyu paylaşıp yardım istemişti👇🏻

Turan, bugün paylaştığı videoda ise yardım istediği bölgenin küle döndüğünü dile getirdi👇🏻

"Bu büyük felakette canlarımızı yitirdik, ormanlarımız kül oldu, evlerimiz yandı."

"Bu büyük felakette canlarımızı yitirdik, ormanlarımız kül oldu, evlerimiz yandı."

Mustafa Turan ilk videosunda 'İlçemiz çok zor durumda. Yangın hızla ilerliyor. Sabah yanından geçtiğimiz ormanlar rüzgarın da etkisi ile şu an yok oluyor. Tüm yetkili kurumlara bu felaketin önünü kesmek için acil çağrıda bulunuyoruz. Sözün bittiği yerdeyiz' ifadelerini kullanarak yardım istemişti. 

Bugün yaptığı paylaşımda ise 'Yüreğimizi yakan yangın kontrol altında. Bölgede soğutma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yangında yaralanmış olan orman işçimiz Ragıp Şahin’in şehit olduğu haberini az önce öğrendik. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve çalışma arkadaşlarına sabırlar diliyorum. Bu büyük felakette canlarımızı yitirdik, ormanlarımız kül oldu, evlerimiz yandı. Büyük bir üzüntü yaşadık. Bu zor dönemdeki cansiperane çabaları, büyük imece ve dayanışmayı elbette hiç unutmayacağız. Yaraları hep beraber saracağız. 

Ancak bir daha böyle büyük acılar yaşamamak için her zaman dikkatli ve tedbirli olmak zorundayız' dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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