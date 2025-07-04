Hatay’da Orman Yangını! Camiden "Evleri Acilen Tahliye Edin" Anonsu Yapıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yerleşim yerlerine yakın noktada 4 Temmuz Cuma günü öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Kızmızıburun mevkisindeki çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, '920 hanemiz ve 1876 vatandaşımız tahliye edildi. Yangınla birlikte bizim özellikle dağ tarafımızda bulunan hem Dörtyol tarafımızda hem de Payas tarafımızdaki 9 yaylamız tedbir amaçlı olarak boşaltılmıştır' dedi.