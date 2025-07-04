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Hatay’da Orman Yangını! Camiden "Evleri Acilen Tahliye Edin" Anonsu Yapıldı

Hatay’da Orman Yangını! Camiden "Evleri Acilen Tahliye Edin" Anonsu Yapıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.07.2025 - 00:00

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Türkiye’nin ciğerleri alevlere teslim! Ülkenin dört bir yanında devam eden orman yangınlarına bir yenisi eklendi. Hatay Dörtyol’da 4 Temmuz Cuma öğle saatlerinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Hatay Valiliği “920 hane 1876 vatandaşımızın tahliye işlemleri gerçekleştirildi' dedi. Dörtyol ilçesine bağlı Karakese mahallesinde ise camiden “Evleri acil tahliye edin” çağrısı yapıldı.

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Hatay'da öğle saatlerinde çıkan orman yangını büyüyor. 920 hane ve 1876 vatandaş tahliye edildi.

Hatay'da öğle saatlerinde çıkan orman yangını büyüyor. 920 hane ve 1876 vatandaş tahliye edildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yerleşim yerlerine yakın noktada 4 Temmuz Cuma günü öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Kızmızıburun mevkisindeki çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, '920 hanemiz ve 1876 vatandaşımız tahliye edildi. Yangınla birlikte bizim özellikle dağ tarafımızda bulunan hem Dörtyol tarafımızda hem de Payas tarafımızdaki 9 yaylamız tedbir amaçlı olarak boşaltılmıştır' dedi.

X'te Mustafa Dilek, büyüyen yangınla beraber camiden evlere yapılan anonsu paylaştı.

Yangın böyle görüntülendi👇🏻

Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç ise şunları dedi:

Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç: "Yolları gereksiz yere meşgul etmeyin."

Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç: "Yolları gereksiz yere meşgul etmeyin."

'Rüzgarın azalmasıyla yangın biraz durdu ama yayılması durdu. Yukarıya emekçi kardeşlerimize bazı şeyler gönderiyoruz. Çevre illerden yardım ekipleri geliyor. Bu yolları gereksiz yere meşgul etmeyin. Merakınızı gidermek için buraya gelmeyin. Lütfen sadece yardım malzemesi getirin. Lojistik desteğimizi engellemeyin.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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