Hatay’da Orman Yangını! Camiden "Evleri Acilen Tahliye Edin" Anonsu Yapıldı

Türkiye’nin ciğerleri alevlere teslim! Ülkenin dört bir yanında devam eden orman yangınlarına bir yenisi eklendi. Hatay Dörtyol’da 4 Temmuz Cuma öğle saatlerinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Hatay Valiliği “920 hane 1876 vatandaşımızın tahliye işlemleri gerçekleştirildi' dedi. Dörtyol ilçesine bağlı Karakese mahallesinde ise camiden “Evleri acil tahliye edin” çağrısı yapıldı.
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Hatay'da öğle saatlerinde çıkan orman yangını büyüyor. 920 hane ve 1876 vatandaş tahliye edildi.
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Yangın böyle görüntülendi👇🏻
Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç ise şunları dedi:
Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç: "Yolları gereksiz yere meşgul etmeyin."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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