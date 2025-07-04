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Orman Yangınlarıyla Mücadelede Çok İyi Sonuçlar Aldıklarını Söyleyen Tarım ve Orman Bakanı’na Tepki Yağdı

Orman Yangınlarıyla Mücadelede Çok İyi Sonuçlar Aldıklarını Söyleyen Tarım ve Orman Bakanı’na Tepki Yağdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.07.2025 - 23:27

Türkiye’nin ciğerleri günlerdir yanıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 9 noktada orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı. Her sene yaz mevsiminde orman yangınlarına şahitlik ederken doğanın yok oluşuna gözlerimiz yaşlı bir şekilde şahit olduk. Bakan Yumaklı, orman yangınlarına “Cumhuriyet tarihinin en iyi hava ve kara filosuyla” müdahale edildiğini söyledi. Yumaklı'nın 'Zorlu süreçte çok iyi sonuçlar aldık' sözlerine sosyal medyada tepki yağdı.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın tepki çeken açıklaması şöyleydi👇🏻

Sosyal medyada Bakan Yumaklı'nın bu sözlerine tepki vardı:

Sosyal medyada Bakan Yumaklı'nın bu sözlerine tepki vardı:
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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