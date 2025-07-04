Orman Yangınlarıyla Mücadelede Çok İyi Sonuçlar Aldıklarını Söyleyen Tarım ve Orman Bakanı’na Tepki Yağdı

Türkiye’nin ciğerleri günlerdir yanıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 9 noktada orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı. Her sene yaz mevsiminde orman yangınlarına şahitlik ederken doğanın yok oluşuna gözlerimiz yaşlı bir şekilde şahit olduk. Bakan Yumaklı, orman yangınlarına “Cumhuriyet tarihinin en iyi hava ve kara filosuyla” müdahale edildiğini söyledi. Yumaklı'nın 'Zorlu süreçte çok iyi sonuçlar aldık' sözlerine sosyal medyada tepki yağdı.